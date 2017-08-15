Власть хаотично ищет деньги 46 15.08.2017, 8:04

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Скоро белорусам будет нечего терять.

В августовскую жару, словно надеясь, что осаждающие фонтаны и водоемы белорусы, не заметят очередного «сюрприза» Министерство финансов «подкорректировало» налоговые правила для белорусов.

Теперь не только крупные фирмы, но и индивидуальные предприниматели, и даже рядовые граждане должны будут под угрозой штрафа сообщать в налоговую об открытии счетов за границей. Более тщательно следить за деньгами белорусов, особенно за рубежом, также обязаны все банки страны и сам Нацбанк. Соответственно – и сообщать «куда надо». Наконец, нотариусы теперь должны незамедлительно докладывать в налоговую о любых имущественных сделках граждан.

Получается, налоговая, как рентген, теперь будет просвечивать каждого белоруса? На вопросы Charter97.org отвечает преставитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме, индивидуальный предприниматель Виктор Марчик:

- Я читал об этих изменениях в Налоговом кодексе-2018. В двух словах о них можно сказать так: тотальный контроль. Это и неудивительно – власть хаотично ищет деньги.

С этой же целью они «обновили» декрет №3. Схема стара, как мир, и проста до примитивности: надо заставить безработных трудиться и платить в казну. Все «нововведения» от властей в последнее время имеют финансовую подоплеку.

Изменения же в Налоговый кодекс преследует цель запустить руку в карман совсем другой категории граждан – тем, у кого есть хоть какие-то небольшие сбережения. Понятно, что речь здесь идет не о миллионных суммах, спрятанных в офшорах. Это совсем другая публика.

Налоговая будет «охотится» на самых обычных граждан, которые отложили из кровно, тяжелым трудом заработанных денег небольшую сумму и поместили для надежности в иностранный банк. Например, копит человек на машину или чтобы помочь с жильем детям. Надрывается, недоедает, откладывает по копейке. Но нет: и тут тянут свою лапу к нему в карман. Власти хотят контролировать и эти небольшие сбережения. Чтобы иметь возможность их забрать.

- А принуждение нотариусов сообщать о всех сделках? Теперь и с наследством могут возникнуть проблемы?

- Это уже просто за гранью! Прямым текстом нам говорят, что хотят отобрать у людей то, что они заработали честным трудом, и даже трудом не одного поколения. Все упирается в финансовую ненасытность правителя.

День и ночь думает, где взять деньги в казну. А денег-то нет. Вот и начинается применение «тысячи и одного» способа, как бы это еще залезть в карман простым гражданам.

В прошлые годы власти забрали у людей то, что еще можно было забрать. Теперь, когда белорусы пытаются самостоятельно тихонько зарабатывать, не обращаясь к властям и не прося никакой помощи – их начинают нагло «обчищать». Просто в открытую залезают в карман к людям и выгребают оттуда то, что они заработали себе на хлеб. Мышления на перспективу у власти нет никакого: просто хотят всех обобрать и сделать нищими, чтобы самим пожить припеваючи.

- Вот и Наталья Качанова, в унисон Министерству финансов, потребовала от местных властей отследить каждого человека, попадающего под обновленный декрет №3…

- Вот эти их высказывания – и Лукашенко, и Кочановой: «всех поголовно», «вычислить» - раздражают больше всего. Мы им что – какие-то крысы в подворотне, которых надо «вычислять» и «уничтожать»? По их мнению, именно так и получается.

Лукашенко упустил, пожалуй, свой единственный исторический шанс. Он мог отозвать декрет о «тунеядцах» под предлогом доработки и «замять» это дело насовсем. Но Лукашенко этого не сделал. И это его большая ошибка.

Власти посчитали, что обведут народ вокруг пальца: что-то там перекрутят в декрете, «обновят» и снова его издадут. Но вот обмануть у них теперь не выйдет. И результат от «обновленного» декрета будет один и тот же: снова будет социальный взрыв, люди снова начнут подниматься. И «душить» их теперь будет бесполезно – потому что осенью людям уже будет нечего терять.

А когда людям терять нечего – они выходят и борются за свои права. Думаю, осень в этом году будет интересной и горячей.