В Польше отметили 37-ю годовщину начала забастовки на Гданьской судоверфи 1 15.08.2017, 8:19

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Фото: PAP/Dominik Kulaszewicz

Забастовка привела к подписанию соглашения, в результате которого была создана легендарная профсоюзная организация «Солидарность».

14 августа Польша отметила 37-ую годовщину начала забастовки на Гданьской судоверфи, которая в итоге привела к тому, что 31 августа 1980 года в Гданьске было подписано соглашение между правительственной комиссией и забастовочным комитетом. Именно тогда появилась также «Солидарность» - независимая от властей легальная профсоюзная организация, сообщает «Радио Польша».

Первые забастовки, начавшиеся летом 1980 года стали реакцией на повышение цен на мясо и мясные продукты, введенное правящей командой Эдварда Герека. Кроме экономических требований, они впервые выдвинули требование новых выборов в официальные профсоюзы. Забастовки закончились обещанием властей повысить зарплату.

А в начале августа на приморском побережье Польши, где все еще была жива память о кровавых разгонах рабочих в декабре 1970 года, протесты начались снова. Забастовку на Гданьской судоверфи организовали активисты Свободных профсоюзов побережья - нелегальной профсоюзной организации, созданной в 1978 году. Ее создателем был теперешний спикер Сената Богдан Борусевич, а к работе подключились Лех Валенса, Анджей Гвязда, Анна Валентинович и Кшиштоф Вышковский.

Именно в защиту Анны Валентынович, машинистки подъемного крана, уволенной за оппозиционную деятельность, началась забастовка 14 августа 1980 года в нескольких отделах судоверфи. Подготовил протест Богдан Борусевич, к нему присоединились Ежи Боровчак, Богдан Фельский и Людвик Прондзыньский. Лидером забастовки стал Лех Валенса, уволенный с работы в 1976 году.

Спустя два дня, 16 августа, забастовка могла окончиться, поскольку Клеменс Гнех - многолетний рабочий судоверфи, принимавший участие в протестах 1970 года - согласился с требованиями протестующих: вернуть на работу Валентинович и Валенсу, повысить зарплаты, установить памятник бастующим в 1970 году, обеспечить безопасность тем, кто участвовал в протесте. Валенса объявил, что акция закончена, однако несколько членов забастовочного комитета не согласились с этим решением, призывая к дальнейшей забастовке в знак солидарности с предприятиями, которые также начали в это время протестовать.

Был создан Межзаводской забастовочный комитет во главе с Лехом Валенсой. 16 августа на судоверфь прибыли представители других предприятий Гданьска. Был создан Межзаводской забастовочный комитет. 17 августа МЗК сформулировал 21 требование к властям.

31 августа 1980 года, после 18 дней забастовки на Гданьской судоверфи и других 700 предприятиях по всей Польше, после 8 дней переговоров Межзаводского забастовочного комитета с представителями власти были подписаны исторические соглашения.

Соглашения в Гданьске со стороны правительственной комиссии подписал вице-премьер Мечислав Ягельский, а со стороны Межзаводского забастовочного комитета – Лех Валенса.

Таким образом коммунистические власти дали согласие, в частности, на создание новых, независимых, самоуправляемых профсоюзов, право на забастовку, строительство памятников жертвам протестов декабря 1970 года, трансляцию воскресных месс в эфире Польского радио и ограничение цензуры. Они обязались также опубликовать в течение нескольких месяцев основные положения экономической реформы. В то же время, было принято положение о том, что новые профсоюзы признают ведущую роль Коммунистической партии в государстве. Церемония подписания соглашения транслировалась в эфире Польского телевидения.