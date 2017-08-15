Лукашенко боится Статкевича 28 15.08.2017, 8:30

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8 сентября на Октябрьской площади в Минске белорусы должны защитить себя и лидера народных протестов.

Власти боятся присутствия Николая Статкевича на Октябрьской площади 8 сентября. Лидера Белорусского Национального Конгресса могут арестовать накануне Акции предупреждения.

Белорусская социал-демократическая партия «Народная Грамада» призывает власти прекратить превентивные аресты, а сторонников перемен - защитить Николая Статкевича и других активистов оппозиции. Об этом говорится в заявлении, текст которого публикует Charter97.org:

- Стало известно, что лидер нашей партии Николай Статкевич приговорен к 15 суткам ареста за празднование 3 июля годовщины освобождения Минска от гитлеровцев и к штрафу в 600 долларов за возложение 8 мая на Военном кладбище цветов к могилам советских солдат, погибших при освобождении нашей столицы.

За несколько дней до этого его жена Марина Адамович получила штраф 500 долларов за участие в праздновании 3 июля и еще 300 долларов - за попытку участия в акции 25 марта, разогнанной властями еще до ее начала. Власти продолжают процедуру сноса частного дома, где живут Николай и Марина.

Персона, что незаконно управляет нашей страной, длительное время пытается сломать или уничтожить Николая Статкевича, или заставить его покинуть страну. Были попытки убийства через автоаварию или отравление, попытки похищения, длительные сроки заключения, непомерные денежные штрафы, лишение имущества и жилища, оголтелая клеветническая компания через официальные СМИ и интернет, давление через близких, в том числе покушение на их жизнь.

Репрессии обрушились и на соратников Николая Статкевича. Многие из нас прошли сквозь тюрьмы и пытки. Некоторым из наших активистов в результате пыток был нанесен трудно поправимый ущерб физическому и психическому здоровью.

Очевидно, что сторонник Гитлера у власти прекрасно чувствует, от кого исходит реальная угроза его незаконному господству над народом, кто способен возглавить народное сопротивление внутренней оккупации страны. Кто может разрушить созданную за 23года систему страха, лжи и коррупции, чтобы построить свободную, справедливую и богатую Беларусь.

Николай Статкевич всей своей жизнью показал, что способен возглавить Беларусь и вывести ее из той ямы, в которую ее загнала больная бесконтрольной властью персона. Настоящие государственные лидеры не появляются вдруг. Их нужно готовить и готовить очень долго. Мы готовили и поддерживали нашего лидера длительное время. Мы знаем - он способен вывести нашу страну к лучшей жизни.

Белорусы, не позволим уничтожить настоящего народного лидера, защитим наш шанс на достойную жизнь в свободной Беларуси!

Призываем к участию в Акции предупреждения 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска.

Руки прочь от Николая Статкевича! Власть - народу! Жыве Беларусь!