15 сверхъестественных явлений, которым нашлось разумное объяснение 15.08.2017, 9:06

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Наш мир удивительно разнообразен и порой весьма загадочен.

Некоторые природные явления вполне могут показаться почти мистическими, однако, как правило, им находится научное объяснение.

AdMe.ru решил познакомить вас с самыми редкими и невероятными событиями, от которых буквально захватывает дух. А в конце статьи вас ждет самое, пожалуй, необычное явление из тех, что были запечатлены на пленку.

1. Мираж.

Фото: wikimedia

Несмотря на то что миражи выглядят как нечто таинственное, это всего лишь игра света, происходящая из-за разницы в плотности и температуре разных слоев воздуха. Мираж — своего рода отражение реально существующего объекта, правда, увеличенное и нередко искаженное.

2. Лунная радуга

Фото: Chris Chabot/flickr

Лунная радуга — природное явление, которое невозможно увидеть невооруженным глазом, поскольку в темноте человеческое зрение не способно различать цвета. Однако если снимать при длительной экспозиции, то ночная радуга ничем не будет отличаться от привычной.

3. Грозовые молнии

Фото: gnuckx Follow/flickr

Вулканические молнии образуются во время извержения вулканов из-за столкновения пепла и газа, выбрасывающихся во время катаклизма. Явление это еще более редкое, чем просто извержение вулкана, а заснять его на камеру — и вовсе огромная удача.

4. Вымеобразные облака

Фото: eastnews

Редкие для средних широт вымеобразные облака появляются, как правило, после сильной грозы. Возникают они из-за движений масс воздуха, направленных в разные стороны и, несмотря на угрожающий вид, не таят в себе никакой опасности.

5. Огненная радуга

Фото: Jessica Carpenter/flickr

Огненная радуга образуется так же, как обычная, — благодаря преломлению света. Однако из-за того, что для ее появления нужно совпадение нескольких условий, увидеть это «чудо света» можно очень редко.

6. Лентикулярные облака

Фото: Mathesont/flickr

Лентикулярные, или линзовидные облака — редкое и единственное в своем роде явление, поскольку они остаются «стоять» на одном месте при любой силе ветра. Возможно, благодаря именно этой особенности эти облака нередко принимают за неопознанные летающие объекты.

7. Торнадо

Фото: wikimedia

Хоть торнадо и не самое редкое природное явление, но заснять его на камеру удается немногим. Однако к загадочным его можно отнести с легкостью, поскольку причины его возникновения ученым до конца не известны.

8. Облака Кельвина-Гельмгольца

Фото: Brendan Riley/flickr

Механизм образования таких облаков, которые еще называют облачными завитками, практически такой же, как и у морских волн. Наблюдать их можно в любом уголке нашей планеты, однако явление это очень редкое, поэтому фото и видео с ним не так уж и много.

9. Солнечное затмение

Фото: J Lippold/flickr

Полное солнечное затмение бывает довольно часто, а кольцевое, при котором остается видимым небольшое кольцо, происходит реже прочих. Так, например, в Москве последнее такое затмение случилось в 1827 году.

10. Дыра в облаках

Фото: wikimedia

Дыры в облаках — еще одно явление, до конца не понятное ученым. Одна из самых распространенных теорий их образования гласит, что во время пролета самолета некоторые капли воды, из которых состоят облака, превращаются в тяжелые кристаллы и буквально падают на землю.

11. Ложная луна

Фото: Jason Ahrns/flickr

Ложная луна, или парселена — один из вариантов гало, при котором с двух сторон от настоящего спутника Земли видны его дубли. Это оптическое явление бывает очень редко, поскольку для его возникновения Луна должна быть полной и максимально яркой.

12. Перламутровые облака

Фото: Remi Longva/flickr

Еще одно явление, вызванное преломлением солнечных лучей. Возникают такие облака на высоте не менее 15 км, а минимальная температура, необходимая для их образования, составляет −78 °C.

13. Спираль в небе над Норвегией

Фото: Science Channel/youtube

Странная спираль в небе над Норвегией, которую в одну из зимних ночей 2009 года наблюдали тысячи человек, вызвала массу домыслов — от пришествия инопланетян до черной дыры, образовавшейся из-за работы адронного коллайдера. Впрочем, явлению нашлось вполне «земное» объяснение — эксперты пришли к выводу, что виновником стал неудачный пуск баллистической ракеты.

14. Огненный торнадо

Фото: Oregon Department of Forestry/flickr

Одно из самых разрушительных явлений — огненный смерч — образуется из нескольких очагов пожаров — чаще всего это происходит во время лесных пожаров. Остановить крутящийся огненный столб невозможно, а спастись от него можно только по воздуху.

15. «Солнечные собаки»

Фото: wikimedia

Солнечные собаки, или ложное солнце — явление, аналогичное ложной луне. Возникает оно в зимнее время, поскольку ложные солнца — ничто иное, как солнечные лучи, преломленные кристалликами льда.

Бонус: «Дементор» в Замбии

Фото: Kathryn Moore/twitter

В марте 2017 года весь мир облетела фотография, опубликованная в одной из газет Замбии: над супермаркетом в воздухе увидели странную парящую фигуру. Многие местные жители посчитали это божественным явлением, однако большинство людей сочло это фотомонтажом. Впрочем, скорее всего, это и есть монтаж, правда, подобные фигуры действительно существуют.