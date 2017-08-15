Ответ независимых профсоюзов властям – новые протесты 1 15.08.2017, 9:18

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Протестная осень в этом году может начаться с опережением.

Парализовать работу независимого профсоюза, который был одним из двигателей нынешних протестов нетунеядцев. Так заведенное против его активистов уголовное дело оценивает руководитель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич. Следственный комитет выдвинул ему официальное обвинение по части второй 243 статьи Уголовного кодекса – «Уклонение от уплаты налогов», говорится в репортаже «Белсата».

Федынич останется под подпиской о невыезде

Шестичасовой обыск в офисе профсоюза РЭП состоялся 2-го августа, в тот же день бухгалтера и руководителя организации отвезли на допросы. В результате Игоря Комликa взяли под стражу, сейчас он в СИЗО на Володарского.

По словам Комитет госконтроля, который начинал дело, обвиняемые якобы имели счета в иностранных банках, с которых снимали большие суммы денег и вывозили в Беларусь. По словам юриста профсоюза Юрия Белякова, речь может идти о счете в одном из литовских банков, который организация закрыла еще в 2011-м году. Именно тогда тюремный срок по такому же обвинению дали правозащитнику Алесю Беляцкому.

Это сигнал властям всем общественным активистам

В том, что преследование профсоюзных лидеров политически мотивировано, белорусские правозащитники не сомневаются. Они признали Игоря Комликa политзаключенным и готовят масштабную кампанию в его поддержку. Со специальными заявлениями уже выступили Всемирная организация против пыток, Международная конфедерация профсоюзов и другие организации. И международное внимание будет только увеличиваться, уверен Алесь Беляцкий.

Беляцкий не исключает, что могут вернуться санкции ЕС

Речь идет о санкциях, которые могут применить против белорусских чиновников. А это совсем не на руку официальному Минску. Но так же или даже больше власти не хотят и возвращения массовых акций этой осенью. Между тем парадоксально, именно из-за этого уголовного дела протестная осень может начаться с опережением: члены профсоюза РЭП в Мозыре, Жлобине, Калинковичах, Уваровичах и Речицы подали заявки на проведение пикетов против преследования лидеров организации. Первый из них состоится 27-го августа.