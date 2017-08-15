Как работает «мусорная мафия» в Беларуси 14 Сергей Сацук, «Ежедневник»

15.08.2017, 9:47

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Все происходит практически по сценарию из лихих 90-х.

При содействии местных властей в Беларуси создана такая система вывоза бытовых отходов с деревень, которая очень сильно напоминает вымогательство в стиле лихих 90-х. Обманываются не только потребители, но и наносится огромный вред окружающей среде.

В принципе, в Беларуси приняты и действуют вполне разумные нормативные акты, которые позволяют организовать вывоз бытовых отходов населения на цивилизованном уровне. В городах, даже мусорные контейнеры начали менять, так как согласно постановлению главного санитарного врача Минздрава, они должны быть с крышками. Совсем другая ситуация в сельских населенных пунктах. Здесь местные власти и коммунальные предприятия, пользуясь правовой безграмотностью населения, творят настоящий беспредел и в буквальном смысле вымогают у населения деньги, за услугу по вывозу мусора, которая на самом деле даже не оказывается.

Конечно, если речь идет о новом коттеджном поселке - там все действуют цивилизованно. Также, почти полностью решена проблема с мусором в садоводческих товариществах - их большими штрафами заставили самостоятельно оборудовать места временного хранения мусора с контейнерами и всем другим, что необходимо. В результате количество стихийных мусорных свалок в лесах существенно сократилось.

Совсем другая ситуация в обычных деревнях. Здесь коммунальные предприятия с позволения местных властей творят такое, что бригадам из лихих 90-х даже и не снилось. При этом, иногда доходит до такого абсурда, что впору на психиатрическое освидетельствование некоторых должностных лиц отправлять.

Согласно законодательству, в Беларуси оказание услуги по вывозу бытовых отходов населения является обязательной, от которой нельзя отказаться. Это правильно, так как результатом жизнедеятельности любого человека так или иначе является мусор, который нужно вывезти и утилизировать, поскольку сами люди не имеют право этого делать. Именно поэтому при сдаче в эксплуатацию частного жилого дома, вам придется в любом случае заключить договор с соответствующим коммунальным предприятием. В противном случае, дом в эксплуатацию не примут. Вот этой обязанностью заключать договора и пользуются коммунальные предприятия, с позволения местных властей занимаясь настоящим вымогательством.

Согласно законодательству, для вывоза мусора с населенного пункта, должно быть созданы соответствующие условия. Так, например, в населенном пункте должно быть оборудовано место временного хранения бытовых отходов, куда бы люди могли в любое время выбрасывать мусор. Причем, постановлением главного санитарного врача Минздрава четко прописано, каким должно быть это место: огороженная с трех сторон площадка со свободным подъездом для машины и мусорными контейнерами с крышками, установленными в соответствии с пожарными и санитарными нормами. Помимо площадки коммунальное предприятие, которое оказывает услугу по вывозу бытовых отходов, должно разработать схему обращения коммунальных отходов, которая утверждается райисполкомом. Вот тут и начинается, по сути, полукриминальный сговор местных властей и их собственных коммунальных предприятий.

Дело в том, что санкционированное место для временного хранения бытовых отходов, куда бы население могло выбрасывать мусор, должны оборудовать местные власти. И в схеме обращения коммунальных отходов, это место должно быть обозначено. Однако для оборудования такого места и покупки мусорных контейнеров с крышками нужны деньги, которых даже в Минском райисполкоме не хватает. Поэтому по сговору с местными властями коммунальные предприятия придумали уникальный по своей нелепости и оригинальности выход.

Так, в Минском районе услугу по вывозу мусора оказывает ГП «Экоспецтранс». В своем ответе на претензию о том, что в населенном пункте нет санкционированного места для временного хранения коммунальных отходов и, соответственно, некуда выбрасывать мусор, чтобы воспользоваться услугой «Экоспецтранс», должностные предприятия на голубом глазу отвечают, что таким местом является ... мусоровоз, который приезжает в деревню один раз в неделю. Удивительно, но, несмотря на то, что мусоровоз похож на мусорную площадку с баками не больше, чем на коттедж со всеми удобствами, Минский райисполком утвердил такую нелепую схему обращения коммунальных отходов.

Важно также отметить, что мусоровоз делает объезд деревень исключительно в рабочие дни и в рабочее время. Например, в д.Заболотье Луговослободского сельсовета он приезжает по четвергам приблизительно в 12 часов дня, когда все находятся на работе. Иными словами, реально воспользоваться услугой могут лишь пенсионеры, и то лишь максимум 5 часов в месяц из 720. Все остальное время, как и тем, кто работает, приходится платить, но избавляться от мусора другими способами. Кто-то выбрасывает мусор в мелиоративные каналы, кто вывозит в лес, где образовались стихийные свалки. Некоторые заводят себе железную бочку и сжигаю весь мусор там. Кому жалко природу - вывозит пакеты с мусором на ближайшую остановку общественного транспорта, которая временами превращается в то самое «санкционированное» место временного хранения бытовых отходов. И коммунальное предприятие, и власти, и даже Минприроды, которое хорошо осведомлено о ситуации, все вполне устраивает.

Предприятие получает деньги за вывоз мусора, который на самом деле не вывозит. Ведь если бы в деревне была оборудована площадка, мусора было бы в несколько раз больше. А это совсем другие расходы на вывоз и утилизацию бытовых отходов.

Со своей стороны местные власти, не тратя денег из местного бюджета, отчитываются об исполнении Закона «Об обращении с коммунальными отходами» и должном организации вывоза ТБО.

Министерство природы и охраны окружающей среды, как ему и положено, докладывает, что стоит на страже природы, так как все договора с жителями заключены и, значит, мусор идет на свалки, а не в леса и каналы.

Интересно, что потребителям, которые сообщают, что физически не могут воспользоваться услугой ГП «Экоспецтранс», так как места сбора мусора нет, а сам мусоровоз приезжает в рабочее время, должностные лица отвечают, что не важно, могут или не могут они пользоваться услугой - платить все равно обязаны. Хотя это чистой воды вранье, так как ни один закон не предусматривает оплату услуги, которой реально даже нельзя воспользоваться. По сути, руководители ГП «Экоспецтранс» в лучшем случае занимаются банальным обманом потребителей, что согласно ст.250 Уголовного кодекса Беларуси наказывается лишением свободы до 3 лет. В худшем, это вымогательство (ст.208 Уголовного кодекса Беларуси), так как людей силой заставляют платить за то, что они даже не могут получить, как в лихие 90-е за «крышу». Только теперь этой «крышей» являются группы коммунальных предприятий и местных властей. У каждого своя зона, где живет вполне достаточное количество лохов, которых можно ежемесячно и безнаказанно доить, не тратя на это никаких услиий и средств.

В этой схеме есть еще один момент, который наверняка должен заинтересовать Департамент финансовых расследований КГК и прокуратуру. Дело в том, что тарифы на вывоз бытовых отходов рассчитываются исходя из утвержденной нормы того, сколько один человек производит мусора. Условно говоря, если один человек производит 100 килограмм мусора за определенный промежуток времени, то 500 человек (приблизительно одна деревня) - 50 тонн. В тариф включены расходы на вывоз этих 50 тонн и их утилизацию. Но ведь реально из деревень, где нет контейнеров, в лучшем случае вывозится 5 тонн. А где остальные 45 тонн? Бухгалтерия коммунального предприятия в любом случае должна оприходовать эти 45 тонн (ведь деньги взяты) и отразить затраты на транспортировку и на утилизацию отходов, которые на самом деле никуда не вывозились, а были выброшены в ближайших каналах и лесах. А раз отражаются несуществующие затраты, то это уже чистой воды уклонение от уплаты налогов. Кроме того, коммунальная услуга по вывозу мусора все еще субсидируется государством и получается, что предприятие еще на эти 45 тонн условного мусора неправомерно получает государственные субсидии. Уверен, что все эти неправомерно полученные деньги потом перетекают в карманы должностных лиц в виде солидных премиальных за успешную деятельность.

Такая ситуация не только в Минском, но и в других районах Беларуси. Ведь деревень в Беларуси очень много и оборудовать в каждой из них площадку с контейнерами весьма затратно. Вот и придумали повсеместно, что «санкционированным местом хранения отходов потребления для граждан является транспортное средство при подомовом объезде частных домовладений». О том, что этим местом в самом лучшем случае можно воспользоваться 5 часов в месяц вместо 720 часов, мало кого волнует. Главное, что сбор средств с населения организован жестко - не отвертеться.

Но вот бы посчитать, сколько с людей и из бюджета таким образом неправомерно получено средств за не оказанные услуги, и какая часть из них потом осела в карманах чиновников в виде премиальных?

Сергей Сацук, «Ежедневник»