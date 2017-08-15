Предприниматели: Нам нужны революционные перемены 5 15.08.2017, 9:54

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Бизнесмены возмущены новым «крестовым походом» Минфина и налоговой.

Изменения в Налоговый кодекс, которые вступят в силу с начала 2018 года, неприятно удивили бизнес-сообщество.

Проект соответствующего документа опубликовало Министерство финансов Беларуси – в нем оказались меры, которые могут всерьез осложнить жизнь белорусскому бизнесу.

В частности, речь идет об усилении контроля зарубежных счетов и денежных потоков: теперь физлица и ИП должны будут уведомлять госорганы об открытии зарубежных счетов. Также финансовые власти намерены «улучшить обмен информацией» с другими странами, чтобы противодействовать злоупотреблениям в этой сфере.

Кроме того, планируется ужесточить контроль за бизнесом, который имеет задолженности перед ФСЗН или бюджетом по обязательным платежам.

Что о нововведениях думают представители бизнеса?

Маргелов: В Беларуси госорганы редко мыслят в государственных масштабах

По мнению сопредседателя Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, общая направленность планируемых нововведений идет курсом «на ужесточение».

– Решается вопрос, как под контроль государства все больше и больше поставить процессов, – отмечает он. – А это усложняет и удорожает деятельность бизнеса.

По словам собеседника «Завтра твоей страны», авторами документа «ничего не сделано для бизнеса», хотя бизнес-сообщество специально подготовило пакет предложений.

– И практически по всем направлениям наши предложения были отвергнуты, – говорит лидер предпринимателей. – Единственное, к чему прислушались – это к предложению поднять верхнюю планку суммы для учета бизнеса по упрощенной системе налогообложения. И то – в неполной мере.

По мнению Виктора Маргелова, при этом осталась масса нерешенных проблем, связанных как с таможенным оформлением товаров, так и порядком возврата НДС малому бизнесом.

– Основная проблема в том, что у нас государственные органы редко мыслят в государственных масштабах. Каждый принимает решение в собственных интересах. Они закрывают свои дырки – и им плевать, что будет дальше. Налоговикам и Минфину важно наполнить бюджет, а какой ценой и какой кровью это будет сделано, уже вопрос не к ним. А то, что в будущем будут большие потери для всех, никого не интересует, – подчеркивает собеседник.

Лопан: Система продолжает работать так, как она работала раньше

Как считает директор «Агентства деловых связей» Валентин Лопан, нововведения вряд ли чем-то удивят белорусский бизнес, так как многие обозначенные нормы уже де-факто действуют в Беларуси.

– Что касается ужесточения контроля за уплатой ФСЗН и других платежей, то государство и сейчас старается сначала забрать то, что ты ему причитается. А потом уже, как хотите, между собой разбирайтесь – в судах, где угодно. Налоговая сейчас блокирует счета, чтобы ты никак не мог рассчитаться с контрагентами, – напоминает он.

Что касается ужесточения контроля за зарубежными счетами, то, по мнению эксперта, государство хочет контролировать, чтобы бизнес не уводил деньги на зарубежные счета и не вел расчеты в обход Беларуси.

Меры, которые предлагает Минфин, говорят о том, что ни о какой либерализации в стране речи сейчас не идет, а «система продолжает работать так, как она работала раньше», уверен бизнесмен.

– Государство ищет новые возможности проконтролировать, наказать, оштрафовать. Система, которая выстроена в Беларуси, не может резко развернуться и пойти другим путем. Она основана на жестком контроле, наказании – и будет работать именно так, пока себя не съест. Или пока не наступит ступор.

Нужны революционные преобразования в различных сферах. Да, бизнес-союзам иногда что-то удается протащить, и это достижение, кому-то от этого станет легче. Но в принципе ничего меняется. Я в этом плане не оптимист, – заметил Валентин Лопан.