Павел Дуров тонко потроллил Путина 15.08.2017, 9:59

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Основатель «ВКонтакте» и Telegram призвал поддержать его троллинг акцией в соцсетях.

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров похвастался своим торсом без футболки. Свой первый снимок без рубашки, сделанный в городке Убуд на острове Бали, он посвятил недавней рыбалке Владимира Путина, на которой президент России в том числе позировал топлес, пишет TJournal.

Как написал Дуров, ему пришлось постараться, чтобы составить конкуренцию физической форме 64-летнего Путина.

Фото: Reuters

Кроме того, он призвал читателей публиковать свои фотографии без футболки, запустив в Сети челлендж #PutinShirtlessChallenge («Путин без рубашки челлендж»). «Никакого фотошопа и перекачивания, иначе вы не альфа», — написал основатель Telegram.