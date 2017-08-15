Японская компания выпустила имиджевый ролик с Азаренко 7 15.08.2017, 10:23

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Виктория Азаренко

Фото: Reuters

Компания производит экипировку для бадминтона, тенниса и гольфа.

Компания Yonex, которая по условиям недавно подписанного контракта экипирует белоруску Викторию Азаренко, выпустила имиджевый ролик с участием экс первой ракетки мира.

Компания Yonex — производитель экипировки для бадминтона, тенниса и гольфа. Фирма производит ракетки, воланы, клюшки, одежду и аксессуары для этих видов спорта.

— Я осознавала, что для того чтобы добиться своих целей, мне нужно было менять технику, биомеханику, а также найти идеальную ракетку для улучшения моей игры. Поэтому, прежде чем вернуться на корт, я воспользовалась возможностью найти что-то, что поможет мне увеличить силу ударов и улучшить контроль мяча, — так объяснила свой выбор Виктория Азаренко, которая в начале лета возобновила выступления после 13-месячного отпуска, связанного с рождением сына.

По словам белоруски, рекомендовал этого производителя ее новый тренер Майкл Джойс.

Сейчас Виктория Азаренко ведет судебную тяжбу с отцом своего ребенка за права опеки над сыном.

Также планируется рассмотрение исков из-за нанесения материального ущерба: Азаренко пропускает турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет 10 миллионов долларов.

Судья отказался передавать дело об опекунстве над сыном в Беларусь.