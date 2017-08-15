Экономист: Геополитические риски для рубля сохраняются 15.08.2017, 10:25

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Что происходило с валютами на прошлой неделе и прогноз на следующую.

За минувшую неделю курсы валют в Беларуси практически не изменились. Доллар упал на 0,3% до 1,9454, евро подешевел на 0,1% до 2,2973, а российский рубль подорожал на 0,2% до 3,2527. В целом к корзине национальная валюта укрепилась на 0,04%, отмечает для kp.by финансовый аналитик Жанна Кулакова.

Для валютных колебаний не было совершенно никаких причин. Цены на нефть по итогам недели практически не изменились. Падение российского рубля приостановилось. Курс евро по отношению к доллару также колебался незначительно. На внешних рынках эта неделя была, пожалуй, одной из самых спокойных за все лето, так что и на белорусском рынке никаких заметных подвижек не случилось.

Внутренний валютный рынок по-прежнему сбалансирован. Население продолжает продавать валюту, по итогам июля чистая продажа составила 108,5 млн долларов. Этот фактор уже много месяцев оказывает рублю поддержку. Однако в последнее время ежемесячные объемы чистой продажи валюты стали сокращаться, а июльский результат - самый низкий с начала 2017 года. Также в июле 2017 года впервые за много месяцев был зафиксирован прирост валютных вкладов. Это наводит на мысли о том, что белорусы, как и прежде, делают сбережения в иностранной валюте, как только на это появляются деньги.

Однако говорить о переломе тенденции на внутреннем рынке преждевременно, и в ближайшие месяцы единственным фактором риска для рубля остаются внешние рынки. Несмотря на стабилизацию российского рубля, в любой момент может возобновиться его падение на фоне напряженной геополитической ситуации в мире. Даже конфликт США с КНДР способен негативно отразиться на рубле, поскольку такие события снижают аппетит инвесторов к риску и заставляют перекладывать капитал в защитные активы, например в золото. Переток капитала может затронуть и российский рынок. Да и санкции США против России и их негативный эффект никто не отменял. В перспективе возможно ослабление рубля еще на несколько процентов.