Металлурги Кыргызстана поддержали профсоюз РЭП 3 15.08.2017, 10:31

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Белорусские власти получили письмо с требованием остановить преследование лидеров независимого профсоюза.

Горно-металлургический профсоюза Кыргызской Республики призвал белорусские власти освободить Игоря Комлика, прекратить уголовное преследование против лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и снять все необоснованные обвинения против них, сообщает praca-by.info.

ГМПК отметил, что деятельность профсоюза направлена на улучшение условий труда и жизни граждан Беларуси, а также повышение социально-экономического благосостояния в стране. А в результате обысков, арестов и изъятий работа независимых профсоюзов может быть поставлена под угрозу срыва.

Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыск и изъятие компьютеров и финансовых документов в офисе профсоюза РЭП. Были задержаны председатель РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик. Федынич был допрошен и отпущен, а Комлик помещен сначала в изолятор временного содержания, а через 3 дня - в СИЗО № 1.

10 августа Игорю Комлик было предъявлено обвинение по статье 243, части 2 ( «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Меру пресечения Комлику оставили прежней - он остается в СИЗО. Федыничу и Комлику грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Правозащитные организации Беларуси 3 августа заявили, что считают Игоря Комлика политзаключенным. По словам правозащитников, возбужденное против профсоюзных лидеров уголовное дело политически мотивировано, связано с активной профсоюзной деятельностью и мирным осуществлением права на свободу ассоциаций.

В поддержку профсоюзных лидеров выступили Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов, которые призвали власти Беларуси прекратить преследование Геннадия Федынича и Игоря Комлика.