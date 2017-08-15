Саша Варламов: Костюм Русого похож на «Бриони», как сам Русый – на Алена Делона 20 15.08.2017, 10:43

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Михаил Русый (слева)

Кем надо быть, чтобы перепутать итальянский бренд с «Беллегпромом»?

Напомним, во время рабочей поездки в Ивацевичский район

Лукашенко обратил внимание на костюм вице-премьера Михаила Русого, поинтересовавшись, белорусского ли он производства. Русый подтвердил, а Лукашенко заметил, что костюм отличный.

— Я думал, импортный пошив. Думал, в Brioni шили, в Италии. Молодцы, хороший костюм, — заявил правитель.

— Есть ли какая-то сфера в этой стране, в которой не разбирался бы Лукашенко? — рассуждает модельер Саша Варламов в интервью «Салiдарнасцi». — В кино он разбирается, как и в музыке, и в литературе… И не только. Однако почему-то его не встретишь в Большом театре на балете или опере, или на выставке среди картин...

— Похож костюм Михаила Русого на «Бриони»?

— О чем вы говорите! Точно так же, как сам Русый похож на Алена Делона.. Где «Бриони», а где «Беллегпром»? В связи с этим вспоминается одна притча. У англичан спрашивают: «Скажите, как вы ухаживаете за лужайками, что они у вас лучшие в мире!?» — «Мы их поливаем и стрижем», — отвечают англичане. — «Мы тоже поливаем их и стрижем наши лужайки, но им далеко до ваших». — «Да, но мы это делаем уже 500 лет», — отвечают англичане.

Собеседник «Салiдарнасцi» подчеркивает: Беларусь не та страна, которая диктует моду, и костюм «Бриони» невозможно перепутать с продукцией «Беллегпрома».

— Сомневаюсь, что вице-премьер купил костюм в обычном белорусском магазине. Уверен, его сшили в ателье по спецзаказу после множественных примерок и подгонок к фигуре. Пусть бы он купил костюм в ГУМе или в ЦУМе, как все.

«Себестоимость джинсов «Пьер Карден» (не подделки!) полтора доллара»

Цены в магазине одежды Zara, открывшемся в Минске на этой неделе, дизайнер Саша Варламов называет высокими.

— Это очень дорого для ширпотреба, а иначе это не назовешь. Себестоимость джинсов «Пьер Карден» (не подделки!), к примеру, полтора доллара. В европейских магазинах их можно купить за 15-20 евро, а на скидках и того меньше.

Ажиотаж, связанный с открытием магазина Zara, напомнил Саше Варламову открытие первого «Макдоналдса» в Минске:

— Помните, какая очередь была? А кто сегодня в «Макдоналдсе!» ест? Подростки ходят пить кока-колу и молочные коктейли...

Дизайнер отмечает, что сегодня смешно носить вещи этикетками напоказ, как это было принято в 70-80 годах прошлого столетия.

— Идешь, бывало, в кроссовках «Адидас» — и на тебя все смотрят. Завидуют. А те, на ком были джинсы «Райфл», специально низ рубашки поднимали повыше или в вообще в джинсы заправляли, чтобы лейба видна была.

Собеседник «Салідарнасці» приводит пример того, что происходит с теми, кто ставит бренд выше себя.

— Однажды крупный немецкий специалист в области рекламы рассказал мне историю, почему Клаудиа Шиффер проиграла, когда снялась в рекламе «Ревлон». В ролике она на весь мир заявила: «…ведь я этого достойна!». Вскоре рекламщики потеряли к ней интерес. Она поставила косметику выше себя! А если бы она произнесла, что продукция «Ревлон» достойна нее, то, думаю, еще поработала бы.