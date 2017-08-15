Василий Береснев: Осенью в Орше произойдут значительные события 2 15.08.2017, 11:16

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Фото: «Радыё Свабода»

Город и район станут «костью в горле» для действующей власти.

Если в 94-м году белорусы выбирали главу государства между Позняком и Александром Григорьевичем, то Орша накануне получила нового руководителя - Александра Григорьевича Позняка. Для чиновника, который до этого работал помощником Лукашенко, должность председателя Оршанского исполкома - скорее понижение, для Оршанского района же, как полагает диктатор, - шанс «восстать из руин и пепла», говорится в репортаже «Белсата».

«Его реконструировать, модернизировать надо, а вы человек, который погружен в это. Это вам президентское поручение. Без внимания вы там не останетесь. Я несколько раз в год там бываю. Для меня это принципиальный вопрос», - заявил Лукашенко Позняку.

Все закружилось, но не в ту сторону

Подобный наказ Лукашенко три месяца назад давал предыдущему назначенцу в Оршанский район - Леониду Пеньковскому. «Вы знаете, что там надо делать, начинайте заворачивать, закручивать, но из ситуации сложившейся надо выходить быстрее», - говорил он.

Все и закрутилось, но, похоже, не в ту сторону. Через считанные дни в Орше разразился скандал: в дом к новоназначенного руководителю исполкома ворвались силовики, так как тот не появлялся на работе. По слухам – из-за запоя, согласно официальному объяснению - вследствие слабого здоровья.

Болезненного чиновника заменил человек с комсомольским закаливанием

«Нет кадров. Их тасуют туда-сюда. Позняк же тоже не новый человек с новым видением, свежим. Он прошел определенную школу чиновничества, за это время он понял систему, в которой работает. Но вряд ли за это время у него появилось новое видение, инициатива. Скорее всего эти инициативы стерлись. Ведь эта система не способствует инициативным людям», - уверен журналист Игорь Казмерчак.

«Орша сейчас кость в горле и для президента»

Удастся ли исполнить чаяния оршанцев опытному вертикальщику, бывшему бизнесмену и... безработному? Александр Позняк, который в начале 2000-х полгода жил на пособие по безработице, должен понимать отчаяние людей, которые не могут прокормиться.

«Орша сейчас кость в горло и для президента, и для администрации, и для Совета Министров. Здесь могут большие события произойти, особенно осенью. Цены за это время вырастут и безработных станет больше, оршанцы выйдут на Площадь!», - говорит представитель БНК в Орше Василий Береснев.

Из-за весенней Площади Лукашенко снял Николая Лисовского, который руководил Оршанщиной 9 лет.