Майкл Пенс: США не будут ждать, пока Венесуэла рухнет в диктатуру 4 15.08.2017, 11:24

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Майк Пенс

Фото: Getty Images

Администрация Дональда Трампа приложит максимум усилий для восстановления демократии в Венесуэле.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединенные Штаты применят экономические и дипломатические рычаги давления, чтобы восстановить демократию в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Reuters (перевод – liga.net).

"Президент Трамп ясно дал понять, что мы не будем ждать, пока Венесуэла рухнет в диктатуру... Венесуэла как несостоявшееся государство угрожает безопасности и процветанию всего нашего полушария и народа США", - сказал Пенс.

Пенс добавил, что мирное решение беспорядков и политических беспорядков в Венесуэле возможно.

"Мы полны решимости применить на полную меру американскую экономическую и дипломатическую власти, пока не увидим, что в Венесуэле восстановлена демократия", - сказал Пенс.

Он не ответил напрямую, когда его спросили, имеется ли ввиду смена режима в южноамериканской стране, где Мадуро недавно расширил свои полномочия.

30 июля 2017 года в Венесуэле прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею, которая будет вносить изменения в действующую Конституцию, принятую в 1999 году во время президентства Уго Чавеса. По утверждению президента Николаса Мадуро, эти изменения помогут достичь взаимопонимания между разными группами общества и восстановить мир в стране. Ассамблея приступила к работе 4 августа.

Оппозиция считает выборы в ассамблею нарушением основ демократии. В стране продолжаются протесты.

Трамп сказал, что США не исключают применение военной силы против Венесуэлы, если это понадобится.