Стали известны подробности о задержании в Минске российского психолога Козлова 5 15.08.2017, 11:41

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Михаил Козлов

Организатор тренингов назвал себя кандидатом в президенты России.

В понедельник в Минске был задержан российский психолог Михаил Козлов. Его задержали вечером во время проведения тренинга по личностному росту «Пробуждение» на улице Воронянского.

Информацию о его задержании подтвердил tut.by официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

«Он задержан и находится в Октябрьском РУВД. Проводится проверка — поступило заявление, где его обвиняют в мошенничестве. Вечером 14 августа на телефон милиции 102 позвонила женщина, которая сообщила, что в ходе тренинга в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство. От нее также поступило заявление, что Михаил Козлов мошенническим путем завладел ее деньгами в размере $250», — сообщили в милиции.

В понедельник вечером в интернете появилось видео, снятое одним из очевидцев — это участник тренинга по имени Тихон, дополняет kp.by. На Михаиле Козлове наручники, руки сзади.

— Вот она, реальная дружба России и Беларуси, — говорит Козлов на камеру. — Правоохранительные органы Российской Федерации должны как-то отреагировать на этот демарш белоруской милиции, которая в масках ворвалась в помещение тренинга и избила кандидата в президенты Российской Федерации Михаила Козлова. Никаких документов не предъявили. Но я готов нести ответственность.

Михаил Козлов — российский психолог, ведущий тренингов личностного роста и нескольких реалити-шоу. Участвовал в телепроекте «Дом-2». Неоднократно выступал на российских телевизионных каналах.

«Через меня прошло более 45 000 клиентов и более 50 компаний. Я являюсь экспертом-психологом Общественной Палаты РФ, Первого телеканала, телеканала «Россия» и ТНТ. У меня более 200 тв- и радиовыступлений», — так себя охарактеризовал в рекламе своих тренингов Михаил Козлов.

Как известно «Салiдарнасцi», Козлов регулярно посещал Минск с тренингами «Пробуждение», «PROвокация роста» и другими.

Ознакомительные встречи были бесплатными. Далее, для заинтересованных, стоимость участия в мероприятиях разных «уровней» составляла примерно от 300 долларов и выше. Для их проведения снимались помещения, в том числе коттедж в Ждановичах.

— Странно, что кто-то написал заявление. Подписывался контракт – люди знали, на что шли, — делится с корреспондентом «Салiдарнасцi» минчанин Александр, который ранее прошел через «Пробуждение». — Пару лет назад я платил за участие в 3-дневном тренинге 250 долларов – мне сделали скидку. После этого тренинга можно было продолжить обучение, пойдя на мероприятия более серьезных уровней – они длятся дольше и стоят дороже. Однако, как и в «Пробуждении», если ты не справляешься и не выполняешь команды – тебя исключают из процесса и деньги не возвращают. Все это подписывается в договоре изначально, однако, не исключаю, что именно это в итоге кого-то возмутило и подтолкнуло на обращение в правоохранительные органы.

Детали того, что происходит за закрытыми дверями тренингов, участники не разглашают – тоже по договору. Однако, как известно Салiдарнасцi», в тренингах участвую люди из самых разных сфер и с самыми разными проблемами – нерешительные дети обеспеченных родителей, сотрудники сферы услуг, предприниматели, врачи, великовозрастные девственники…

На тренингах участникам даются провокационные задания, в том числе домашние, с выходом в свет и провокационными публичными действиями – от переодеваний до бесплатных покупок в магазинах с помощью обращений к другим покупателям. Сам процесс проходит под опекой так называемых «командиров», которые, в зависимости от выполнения заданий, в том числе могут отправлять участников на «растяжки» (своеобразные наказания и штрафы).

По словам собеседника «Салiдарнасцi», сам он может дать только положительные отзывы о тренинге, а его знакомые, которые недавно прошли через мероприятия Козлова, «в безумном восторге».