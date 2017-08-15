Смотрим видео - и готовимся к жаркой осени 15.08.2017, 11:45

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Все громче звучат призывы выходить на Акцию предупреждения 8 сентября.

Видеоролик с кадрами, снятыми во время демонстраций и митингов, прошедших в феврале — июле этого года, набирает популярность в соцсетях, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

Автор видео уверен, что нас ожидают не менее горячие акции в ближайшее время. Первая из них — 8 сентября в 19:00 начнется на Октябрьской площади Минска. Она пройдет под антивоенными лозунгами, однако, судя по настроениям пользователей соцсетей, на Площадь выйдут и люди, недовольные «модернизацией» декрета №3.

«Смотрим видео, вспоминаем боевую весну и готовимся к жаркой осени», — пишет автор ролика.