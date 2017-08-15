Каспаров провел первую официальную партию после 12 лет перерыва 3 15.08.2017, 12:04

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Экс-чемпион мира играл с Сергеем Карякиным.

Гарри Каспаров провел свою первую официальную шахматную игру в рамках турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе после 12 лет перерыва. В первом туре быстрых шахмат он сыграл с Сергеем Карякиным, сообщает meduza.io.

Партия завершилась ничьей после 44-го хода.

В следующей партии Каспаров сыграет с американцем Хикару Накамурой, а Карякин встретится с вьетнамцем Ле Куанг Льемом.

Перед началом игры Каспаров напомнил, что не намерен возвращаться в спорт, а хочет только принять участие в турнире в Сент-Луисе. Доходы от турнира он намерен пожертвовать на продвижение шахмат в Африке.

Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал это звание с 1985 до 1993 года. В 2005 году Каспаров объявил о завершении шахматной карьеры и занялся политической деятельностью. Он стал одним из основателей движения «Солидарность».

Сергей Карякин в 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории. В 2016 году он выиграл турнир претендентов и стал соперником действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Матч за звание чемпиона перешел в тай-брейк, в котором победил Карлсен.