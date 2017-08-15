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На улицы Йокогамы вышли 15 тысяч гигантских покемонов

  • 15.08.2017, 12:19

В японском портовом городе организовали праздник в честь игры Pokemon Go.

В японском портовом городе Йокогама на улицы вышли тысячи огромных Пикачу — остроухих существ из игр о покемонах, которые стали одним из символов японской поп-культуры. Праздник был организован в честь игры Pokemon Go. Видео появилось на Youtube-канале Kyodo News Plus.

По информации Reuters, в фестивале, который организовали власти города и компания Pokemon, в общей сложности задействовано 15 тысяч Пикачу.


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