«Социальное» государство в действии 10 15.08.2017, 12:18

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Фото: Виктор Горбачёв/facebook

За талоном в Борисовскую вторую поликлинику в 5.30 утра выстраивается очередь из 24 человек.

Об этом в «Фейсбуке» написал борисовский предприниматель Виктор Горбачев:

- Вы еще спите? А они, уже давно не спят.

Выгуливаю собаку. На часах 5-30 утра. Люди. Наши граждане. БорисовНаш! С утра пораньше на ногах. Занимают очередь на сдачу анализов и для получения талонов к врачам. В попытке пройти бесплатно, если успеют записаться. Только я насчитал вблизи около поликлиники в 5-30! 24 человека. По разным сусекам. Ждут открытия. Ведут записи в тетради прибывающих. Самоорганизация. И сколько еще в тетрадке записано? Кто отошел, кто на подходе.

Граждане! Это пи...ц! Не, не так! Полный. Это называется - «деды воевали». За это ли? Чтобы стоять с утра на записи к врачам? В то время, когда Ермошины, Мясниковичи, Шуневичи, Кочановы, Жарко и прочие руководители спят и думы о народе думают, этот народ в очередях на перекличке утренней. «Социальное» государство в действии. А х.ля, этим спящим царям и царевнам руководителям? Им не понять. У них свое личные врачи, поликлиники и думы о другом. Много пообещать и красиво в СМИ про это сказки рассказать. Годами одно и тоже; - потерпите, подождите, погодите. Вот-вот будет жить лучше и веселее. На «выборы» приходите быстрее и их «любимых» выбирайте. А то? А то враги придут и жить не дадут. А народец рты открывает и верит.

И да, если у вас такая же ситуация, пишите. Постите. Хоть не молчите в сетях. Пусть все видят, как они о народе «заботятся». Надо этой поганой власти ткнуть в рыло фактами. Люди, с утра до ночи, годами работающие на это социальное государство, получают от него то, что заслужили?

Кажется, что если есть ад и рай - то мы уже в аду. При этом, сами и позволяем это. И ведь знаем же, жизнь всего лишь одна!

Вот уж как 100 лет этот режим, через мясорубку, пропускает поколение за поколением. Спросить бы у тех дедов и предков наших, которые головы положили за наше светлое будущее, за такое ли социальное государство они в мясорубках были? Родина! Че происходит с тобою и нами? Глазки то раскройте. Остановитесь и подумайте. Да за такое, надо в рыло давать! И не просто, а лопатой по зубам.