Лукашенко: Чтобы к 1 сентября дети были одинаковые 30 15.08.2017, 12:19

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Диктатор рассказал о своей «формуле» подготовки детей к школе.

«Формула одна — чтобы 1 сентября дети были одинаковые», — заявил сегодня Лукашенко на рабочей встрече с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко, сообщает пресс-служба правителя Беларуси.

На встрече обсуждались вопросы развития и совершенствования образовательной сферы в Беларуси.

Лукашенко обратил внимание на подготовку к новому учебному году, проведение школьных базаров.

— Формула одна — чтобы 1 сентября дети были одинаковые. Не в том плане, что они должны быть одеты в черно-белые переднички, гольфы или платьица. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня. Мы должны одеть достойно к 1 сентября всех детишек, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее в МАРТ рассказали о том, какие суммы родителям придется потратить на сбор детей в школу. По данным ведомства, в этом году по сравнению с прошлым цены на товары школьного ассортимента практически не выросли.

В этом году «оптимальная экипировка» (включая одежду, обувь, школьно-письменные принадлежности и канцтовары) обойдется родителям учеников младших (I-IV) классов в 142−678 рублей (в том числе одежды и обуви на 110−429 рублей), старших (V-XI) — в 199−760 рублей (149−495 рублей соответственно).