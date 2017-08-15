Алесь Абрамович: Нас слышат, когда мы выходим на улицы 1 15.08.2017, 12:33

Фото: tut.by

Без акций протеста думать о переменах в Беларуси несерьезно.

Об этом сайту bnknews.org заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Молодечно Алесь Абрамович. Политик призвал выходить на Акцию предупреждения и быть готовым защищать свою страну от возможной оккупации.

- В Беларусь прибывают войска РФ для участия в учениях «Запад-2017». Многие жители страны беспокоятся из-за этого. Видите ли вы какую-то опасность в проведении совместных с Россией военных маневров в Беларуси?

- Учения «Запад-2017» дают России прекрасную возможность обеспечить существенное усиление своего военного присутствия в Восточной Европе, так как Беларусь граничит с рядом восточноевропейских стран, включая Украину. Это же повышает шансы на то, что Беларусь окажется плацдармом для агрессии и нападения России на украинские земли с севера. Нужно белорусам это? Конечно, не нужно. К тому же под вопрос ставится сама независимость белорусского народа. В случае крупномасштабного конфликта с Украиной, если он начнется с севера, Москва не будет обращать на независимость Минска серьезного внимания. Не исключен и пограничный конфликт Российской Федерации с государствами НАТО - Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей.

- Какие возможности, по вашему мнению, есть для противостояния этому?

- Нас слышат, когда мы выходим на улицы. Это логика существования любого авторитарного режима. Поэтому уличное давление на власть нужно как воздух. Без этого думать о переменах в Беларуси очень несерьезно.

Пути противодействия оккупации могут быть самые разнообразные, в том числе и вооруженные, так как защищать независимость Беларуси должен каждый ее гражданин. Это его святой конституционный долг. И не надо стыдиться или пугаться об этом говорить и вспоминать, иначе мы можем потерять свою Родину, как потеряли ее наши предки в конце 18-го века. Конечно, вооруженная борьба - это последнее средство. Еще далеко неисчерпаемы другие возможности защиты независимости, в том числе давление на правительство Беларуси со стороны граждан по пресечению опрометчивого сотрудничества Минска с Москвой в военной сфере.

БНК должен для защиты независимости нашей страны применять самые разнообразные средства. Это в первую очередь мобилизация общества и проведение предупредительных акций наподобие той, которая запланирована на 8 сентября. В конце концов время не такое уж и безнадежное для Беларуси, и ее независимость может быть сохранена совместными усилиями.