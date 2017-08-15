Бернд Штанге: В Беларуси такие же игроки, как в Германии или Англии 15.08.2017, 12:43

Бернд Штанге

Экс-наставник сборной Беларуси поделился впечатлениями о нынешней игре национальной команды.

- Когда в последний раз видели матч белорусской сборной?

- Регулярно их смотрю, только обычно в записи. Впечатления? Мне кажется, команда далека от новых тенденций в мировом футболе. Она от них попросту изолирована, - заявил в интервью «Прессболу» экс-наставник сборной Беларуси Бернд Штанге. - Нынче в мире востребованы скорость, умение обыграть один на один, прессинг, контрпрессинг. В вашей сборной этого не вижу. Нужны свежие идеи. Но, наверное, мне не следует учить вас, как играть... Хотя вы же знаете — в свое время сам проводил конференции, приглашал известных специалистов, которые объясняли белорусским тренерам современные тенденции.

Мы отправляли коучей на стажировки — помню, Криушенко ездил на неделю в "Нюрнберг", Гончаренко — в "Вильярреал". Это и стало базой успеха, которого в те годы добивался белорусский футбол. Как-то "Прессбол" привел цифры: по соотношению побед и поражений я самый успешный тренер вашей сборной в истории. Мы поднялись на 36-е место в мировом рейтинге, БАТЭ ежегодно без проблем выходил в групповой раунд Лиги чемпионов, команды Курненина и Кондратьева пробивались в финальную стадию молодежного EURO. В других странах футболисты, выступавшие на тех турнирах, сейчас стали мировыми звездами. Нойер, Мата, Хави Мартинес, Андер Эррера… А где Филипенко? Где Драгун? Тоже ведь были талантами. В Беларуси такие же игроки, как в Германии или Англии. Просто окружение другое, вот они и не развиваются.