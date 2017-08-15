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Ын сегодня в ударе

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  • Илья Мильштейн, graniru.org
  • 15.08.2017, 12:46
  • 3,890
Илья Мильштейн
Фото: snob.ru

Если конфликт раскрутится по-настоящему, то Кима вместе с Северной Кореей снесут и Кремль даже не спросят.

"Северная Корея лучше революции", - известная фраза Чулпан Хаматовой могла быть сказана в горячке спора о цели и средствах, но к размышлениям склоняет долгим и горестным. Особенно теперь, когда Дональд Трамп заговорил на языке чучхе, суля Ким Чен Ыну "огонь и ярость, каких еще свет не видывал" и настаивая на том, что воспринимать его угрозы следует всерьез. Когда речь зашла о полноценной войне, которая страшней любой революции. О войне с вероятным применением ядерного оружия обеими сторонами.

Размышления на заданную тему печальны еще и потому, что носят характер чисто теоретический. Пять с лишним лет назад знаменитую российскую актрису критиковали за то, что она отказала братскому северокорейскому народу в праве на восстание, но сама постановка вопроса была бессмысленной. Известно же, что в КНДР проживает народ настолько счастливый, что в сравнении с ним даже наши, извините, зомбированные ватники представляются образцом вольномыслия, толерантности и плюрализма. Включая и Карена Шахназарова, удивлявшегося на днях, что "мы в ООН проголосовали за санкции против Северной Кореи"... А что касается нынешней ситуации, то Карибский кризис на Корейском полуострове развивается по своим законам и незачем, похоже, гадать о том, что лучше: Северная Корея или война. Если конфликт раскрутится по-настоящему, то Кима вместе с Северной Кореей снесут и нас не спросят.

В практической плоскости можно обсуждать только глубоко личную проблему: как вообще к этому относиться? Имею в виду сам факт существования на земле государства под названием КНДР и нависшую над ним угрозу уничтожения. Как оценивать, глядя со стороны, явление династии Кимов, их политический режим и поведение на международной арене.

Нет сомнений, это режим совершенно чудовищный - из наихудших за всю многострадальную историю человечества. Эдакая осажденная крепость на ядерном топливе, постоянный источник смертельной опасности для соседей, а в дальней перспективе - и для США, и для РФ. В ближайшее время Ким Чен Ын собирается вдарить ракетами средней дальности по Гуаму, где расположена американская военная база - пока в рамках имитационной атаки. А в обозримые сроки, когда Северная Корея обзаведется большой коллекцией баллистических ракет, все еще молодой вождь намерен уже по-взрослому шантажировать мир, вступая в диалог с Вашингтоном примерно в той же тональности, в какой после Крыма с американцами общается Путин. Потому столь велик соблазн, спасая грядущие поколения от нынешнего и грядущих Кимов, устранить опасность навсегда, и в брутальных экспромтах Трампа отражаются, помимо прочего, и эти мечты. Помимо того, что немаленькая победоносная война заставит его врагов надолго забыть о других событиях, с ним связанных и влекущих ныне к импичменту.

Между тем в КНДР живут 25 миллионов человек, и при самом жестком сценарии боестолкновения мы будем наблюдать катастрофу беспрецедентных масштабов. Конечно тут можно будет сваливать вину на пхеньянское руководство, которое верной дорогой вело свой несчастный народ к оптовой гибели, и это будет правда, но не вся правда. Тень от Хиросимы регионального охвата ляжет и на так называемый цивилизованный мир. Бойня - она и есть бойня, и как подумаешь о миллионах убитых и умирающих от радиоактивной болезни, то и согласишься, хотя бы отчасти, с Чулпан Хаматовой. Лучше уж Северная Корея, чем этот рукотворный ад в одной отдельно взятой фашистской стране. Да и соседям достанется, и тем больше достанется, чем аккуратней будет действовать Пентагон на неприятельской территории.

Оттого поневоле начинаешь искать иное решение, пятый угол, выход из тупика - в том случае, если кризис обернется войной. Некие промежуточные сюжеты, основанные на том, что и отморозкам хочется жить. Почему, к примеру, не предположить, что после первых же ударов по ядерному арсеналу КНДР армия Кима разбежится и уже не будет необходимости в том, чтобы отражать удары северокорейских войск и отслеживать их ракеты силами ПВО. Там возникнут другие проблемы, отчасти гуманитарного, отчасти политического свойства, но таких размеров, что никому мало не покажется.

Выживших корейцев надо будет интегрировать в нормальную жизнь, попутно утирая слезы по ушедшим вождям; согласно некоторым подсчетам, на все это потребуется триллион долларов. Озабоченных китайцев придется успокаивать, деля с ними сферы влияния в бывшей империи чучхе, что чревато новыми разборками. Но это все-таки лучше, нежели война, мало отличимая от геноцида, и оттого, что повинно в нем будет прежде всего начальство в Пхеньяне, легче не станет. Я уж не говорю о том, что на мгновенную капитуляцию Северной Кореи можно лишь надеяться, а ни малейших гарантий нет. Так что Джеймсу Мэттису, главе Пентагона, придется действовать по обстановке, с учетом совершенно непредсказуемых обстоятельств и едва ли исчерпывающей информации о секретных ракетных шахтах КНДР.

В итоге уповать приходится вроде только на то, что конфликт Кима с Трампом рассосется сам собой, как все предыдущие, но и это мало утешает. Поскольку, о чем уже сказано выше, Корейский полуостров останется пороховой бочкой, готовой взорваться в любой момент. Получается, что и война - негодное и ужасное средство, и мир, благодаря которому с каждым днем усиливается людоедский режим, чреват бедами еще более страшными, чем сегодня. Заколдованный круг получается, и как из него выбираться - непонятно. Ясно лишь, что государства типа КНДР были и остаются вечным проклятием для цивилизации, которая вынуждена одновременно и защищаться от них, и сохранять в себе остатки человечности, обороняясь. Ей-богу, лучше уж все-таки революция, чем Северная Корея, но она невозможна по определению.

Илья Мильштейн, graniru.org


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