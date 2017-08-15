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В Бобруйске заговорил памятник Шуре Балаганову

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  • 15.08.2017, 12:59
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Монолог бронзовой скульптуры несказанно удивил прохожих.

Некоторым бобруйчанам и гостям города уже довелось испытать на себе новые коммуникативные свойства памятника одному из персонажей романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

Бронзовая скульптура Шуры Балаганова возле ресторана «Чырвоная вежа» заговорила голосами актеров фильма о похождениях «великого комбинатора», сообщает bobruisk.ru.

Первыми оценили новшество туристы из Нижнего Новгорода, которые как раз застали момент завершения монтажных работ и пробный запуск оборудования.

– Гости города были в восторге, – говорит начальник участка ресторана-бара «Чырвоная вежа» Валентина Красникова.

Правда, журналистам так и не удалось услышать «говорящий» памятник – оборудование пока еще находится в режиме тестирования и срабатывает не всегда. Состоит оно из датчика движения, который реагирует на приближающихся к скульптуре людей и включает аудиозапись. Валентина Федоровна затруднилась сказать, какие именно цитаты воспроизводит устройство.

– Но про то, что Бобруйск – высококультурный город, точно есть, – заверила женщина.

По ее словам, проект по «озвучиванию» памятника был задуман и реализован сотрудниками «Водоканала» . Приурочен он к юбилею предприятия, которое в этом году отмечает свое 90-летие. Правда, оборудование еще нужно регулировать. Если, к примеру, мимо проезжает машина, то расслышать, о чем вещает динамик, практически невозможно. Ночью же, наоборот, бронзовый Шура Балаганов своей разговорчивостью пугает одиноких похожих, которые не настроены на общение со скульптурой.

Предполагается, что в ближайшее время оборудование будет отлажено, и все желающие смогут услышать цитаты из известного кинофильма. Работать устройство будет круглый год, так как температурные перепады ему не страшны.

Бронзовый памятник Шуре Балаганову был установлен в Бобруйске зимой 2012 года по случаю 85-летия «Водоканала». Его автором является московский скульптор Ярослав Бородин. Значительная часть денег на создание этой малой архитектурной формы была собрана бобруйчанами.


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