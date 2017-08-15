Пинские предприниматели добились закрытия «магазинов Бакиева» 4 15.08.2017, 12:59

2,330

Пинские ИП самостоятельно разработали план действий по защите своих интересов от торговцев из Кыргыстана.

В июне 2017 года в Пинске открылось несколько магазинов, которые предлагали покупателю огромный выбор товар: от носков и белья до верхней одежды по смешным ценам. Предприниматели, торгующие на рынках города и снизившие цены на свой товар до минимум из-за падения покупательской способности населения, были в шоке. Подобная «конкуренция» означала для них разорение. Успокоившись, проанализировав, подсчитав, они пришли к выводу: при уплате всех платежей, предусмотренных законами Беларуси, цены на товар, продающийся в «магазинах Бакиева», должны быть как минимум в два раза выше, пишет belaruspartisan.org.

«Нами было принято решение - не быть сторонними наблюдателями, а выработать план действий, который не позволит экономически уничтожить предпринимателей, работающих в розничной торговле. Ускорителем наших действий стали два дополнительная фактора:

- владельцем этих магазинов является представитель другого государства, находящегося в средней Азии;

- владелец заказал десятки тысяч акцизных марок для реализации обуви», – сообщили предприниматели, письмо которых цитирует сайт БХД.

В сложившейся ситуации ИП обратились к председателю Пинского горисполкома Мулярчику А.В., который пообещал серьезно отнестись к проблеме и решить ее законным способом. Предприниматели были приятно удивлены, когда узнали, что решения и действия со стороны городских властей были предприняты молниеносно. Все службы города, имеющие право проверок торговых точек, были задействованы. В результате имеем следующее:

Плюсы:

- по результатам проверок на товар был наложен арест, товар на двух грузовых автомобилях вывезены в места хранения до решения суда;

- магазины закрыты (надеемся навсегда).

Минусы:

- «Нам известно, что несколько месяцев работы кормят нас целый год. Один из таких месяцев – август. Два неполных месяца работы «тюбетеек» лиши нас ожидаемого дохода», - подчеркивают предприниматели.

Интересный факт: перед отъездом из города хозяин вышеназванных магазинов, в приватной беседе сделал активистам БХД примечательное заявление: «Беларусь большая, а такой дурковатый город как Пинск - один».

Надо понимать, в других местах Беларуси еще остались места для подобного бизнеса.

Напомним, летом в десятках городов Беларуси появились магазины и торговые точки, где по бросовым ценам продается китайский ширпотреб. По свидетельству белорусских ИП, граждан Кыргызстана, которые открывали магазины, никто не проверял, и в результате белорусская мелкая торговля, обложенная со всех сторон налогами и проверками, столкнулась с угрозой массового банкротства.