Анджей Дуда: Над телами наших героев витает дух независимости Польши 1 15.08.2017, 13:08

Фото: TVN24

Польша торжественно отмечает День Войска польского.

«Насколько же огромное значение имеет Польша, если за не ее отдали жизнь столько людей», - отметил вчера президент Польши Анджей Дуда на военном кладбище Повонзки накануне Дня Войска польского, который торжественно отмечается 15 августа, передает «Радио Польша».

Во время вчерашних вечерних мероприятий глава польского государства вручил членам семей польских военных посмертные акты присвоения званий генерала и адмирала.

В ходе церемонии Анджей Дуда отметил, что над могилами павших солдат витает дух независимости Польши.

«Здесь витает особенный дух, дух свободной Польши, дух силы нашего народа, дух Польши несокрушимой. Потому что именно за непобедимую, свободную, суверенную и независимую Польшу все они отдали жизнь – в 20-м году, в 39-м, во время Второй мировой в ходе Варшавского восстания или даже по окончании войны, когда польские солдаты боролись с коммунистическим рабством, потому что не могли согласиться с несвободной Польшей», - подчеркнул президент.

Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej/facebook

В церемонии, посвященной Дню Войска Польского на кладбище Повонзки в Варшаве, также принял участие министр обороны Польши Антони Мацеревич.

Сегодня, 15 августа, командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес возложил венок к памятнику героям Варшавского восстания в сопровождении польских и американских солдат. Церемония состоялась по случаю Дня Войска польского.

Фото: PAP/Radek Pietruszka

Генеральный Бен Ходжес заявил, что для него честь принимать участие в этом празднике, потому что поляки в течение многих столетий доказывали, что являются великими воинами. Он отметил, среди прочего, участие поляков в борьбе за независимость США.

«Мы благодарны за помощь польских командующих в борьбе за нашу независимость. История наших военных отношений насчитывает более 240 лет, поэтому участие в праздновании Дня польских вооруженных сил – это честь для меня», - подчеркнул Бен Ходжес.

Фото: PAP/Leszek Szymański

Сегодня, 15 августа в День Войска польского солдаты и техника США примут участие в параде по случаю праздника.

Праздник Войска Польского отмечается 15 августа в память о главном сражении польско-большевистской войне 1919-1921 года.

В августе 1920 года польская армия под командованием маршала Юзефа Пилсудского и генерала Юзефа Халлера в ходе кровопролитных боев на подступах к Варшаве остановила наступление большевиков на польскую столицу и далее на Запад. Сражение длилось с 13 по 16 августа. В день Успения Богоматери, 15 августа, когда Красная Армия, казалось, прорвет польскую оборону, жители Варшавы совершили религиозное шествие, взывая к Богоматери и умоляя ее спасти Польшу от большевистского нашествия. И именно 15 августа в ходе сражения произошел перелом в пользу Войска Польского. В результате большевистская армия под командованием маршала Тухачесвского была разбита и отброшена от Варшавы. 16 августа 1920 года польская армия перешла в наступление. Сражение под Варшавой 1920 года, которое предотвратило нападение СССР на Европу считается одним из 18 важнейших сражений в мировoй истории.