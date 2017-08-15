Робот в Южной Корее пишет оригинальные новости за 2-3 секунды 1 15.08.2017, 13:37

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Бот-журналист освещает пока только спортивные события.

В рамках футбольного турнира английской премьер-лиги сезона 2016-17, система создала около 380 материалов, каждый их них появлялся в новостной ленте через 2-3 секунды после завершения матча, сообщает hightech.fm.

Ведущее в Южной Корее информационное агентство Yonhap объявило о внедрении автоматизированной системы Soccerbot. Этот бот выпускает новости о футболе, пишет Firstpost. Soccerbot будет освещать, к примеру, футбольный турнир английской премьер-лиги. Система уже успешно тестировалась во время всех игр лиги сезона 2016-17.

За время эксперимента Soccerbot создал около 380 материалов. Каждый их них появлялся через 2-3 секунды после завершения матча. В Yonhap заявляют, что разработают еще одну программу для освещения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, намеченных на февраль 2018 года.

Роботизация постепенно внедряется в журналистику. В прошлом году агентство Associated Press объявило, что теперь игры младшей бейсбольной лиги будет освещать искусственный интеллект. Роботы также написали значительную часть заметок о победе Трампа в Америке. Недавно Google вложила $807 тысяч в создание робо-журналиста RADAR. Прогнозируется, что робо-журналистика может как помочь профессии развиваться, так и поставить журналистскую объективность под угрозу.