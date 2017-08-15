Андрей Комлик-Яматин: Отец держится мужественно 1 15.08.2017, 13:42

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Игорь Комлик

В камере на Володарке, где содержится политзаключенный Игорь Комлик, 16 человек.

Сын бухгалтера независимого профсоюза РЭП, политзаключенного Игоря Комлика Андрей Комлик-Яматин рассказал «Свабодзе», что в камере, где сидит отец, 16 человек. Следственных действий по пока не ведется.

«Отец пишет письма. Никаких следственных действий пока не ведется. Адвокат контактирует с ним. Говорит, что держится мужественно. А сам отец написал, что сбрил усы. В камере, в которой он содержится в СИЗО на Володарке, 16 человек. Уборку делают три раза в день. По «володарским» меркам, это еще не очень много: когда я сидел по «делу патриотов», в камере было 30 человек. Относятся к нему в СИЗО более-менее по-человечески, пишет отец.

В первые пару дней была проблема с лекарствами. Ему нужно несколько раз в день капать специальные капли в глаза. В СИЗО не хотели лекарства принимать, мать добивалась, ходила к начальству, и на третий день лекарства передали. Передачи принимают, вот и сегодня мы отнесли ему продукты.

Собираемся выписать отцу газеты и журналы», - рассказал сын Игоря Комлика Андрей.

Напомним, 2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыск и изъятие компьютеров и финансовых документов в офисе профсоюза РЭП. Были задержаны председатель РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик. Федынич был допрошен и отпущен, а Комлик помещен сначала в изолятор временного содержания, а через 3 дня - в СИЗО № 1.

10 августа Игорю Комлику было выставлено обвинение по статье 243, части 2 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Меру пресечения политзаключенному оставили прежнюю - он остается в СИЗО. 11 августа обвинение предъявлено и Федыничу. Он остается на свободе под подпиской о невыезде. Федыничу и Комлик грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сын Комлика Андрей Комлик-Яматин отсидел за решеткой 100 дней - с 21 марта по 29 августа, сидел сначала в СИЗО КГБ, потом - в СИЗО № 1. Его обвиняли по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса («Обучение и подготовка лиц для участия в массовых беспорядках»), а также в «создании незаконного вооруженного формирования».