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Доллар подорожал на торгах в Минске

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  • 15.08.2017, 13:46
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На валютных торгах 15 августа белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0066 рубля (0,29%) и составил 2,2907 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0044 рубля (0,23%) и составил 1,9498 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0014 рубля (0,04%) и составил 3,2541 белорусского рубля за 100 российских.


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