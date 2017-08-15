Драгун все-таки перекрасил забор в желто-синий цвет 4 15.08.2017, 13:59

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Фото: Getty Images

Футболист ответил на троллинг болельщиков в соцсетях.

Как-то в разгар своей минскодинамовской карьеры Станислав Драгун поделился историей. Мол, приехал к бабушке в деревню, а у нее забор покрашен неправильно, в недружественные желто-синие цвета БАТЭ. Футболист исправил ситуацию и покрасил забор правильно, в бело-синий. Кто же тогда знал, что однажды судьба приведет Станислава именно в Борисов.

После подписания контракта с заклятым врагом «Динамо» столичные болельщики активно негодовали, а наиболее саркастичные из них вопрошали, что же будет с забором – неужели опять перекрашивать? И знаете, таки да, перекрашивать. Драгун снова взял кисточку и краски (желтую с синей), и вот что у него получилось, пишет tribuna.com.