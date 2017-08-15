Как начальник московских стрельцов «нашел» свою пулю под Россонами 2 15.08.2017, 14:22

3,867

На археологических раскопках обнаружили останки владельца уникального резного костяного креста.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о кресте ручной работы с изображениями святых и сценой изгнания бесов, который нашли участники экспедиции от Института истории Академии наук Беларуси.

Крест попал в землю 25 сентября 1579 года, когда солдаты короля Речи Посполитой Стефана Батория осадили крепость стрельцов Ивана Грозного «Сокол».

Владелец был найден в одной постройке с крестом, около него также нашли пулю.

Об этом «Еврорадио» рассказал руководитель археологической экспедиции, старший научный сотрудник Института истории Марат Климов:

«Были найдены останки скелета человека, мужчины, не старше 40 лет, о чем можно судить по зубам, которые хорошо сохранились. Возле него была найдена пуля. Человек мог быть убит или покончить жизнь самоубийством. Он находился в своей постройке. Это один из начальников стрельцов: либо сотник, либо полковник. Но не воевода, так как он был относительно молод».

В 1579 году во время Ливонской войны Иван Грозный посылает свои войска в Полоцк. Московские стрельцы не смогли добраться до города и закрепились в крепости «Сокол» на стыке рек Нища и Дрисса. 19 сентября 1579 г. войска Речи Посполитой берут крепость в осаду. Уже 25 сентября артиллерия Речи Посполитой поджигает деревянную крепость, а во время битвы погибает почти весь стрелецкий гарнизон. Войска Ивана Грозного терпят поражение, а территория освобождается от оккупации.

Археологи ведут раскопки на крепости «Сокол» второй год подряд. Помимо уникального креста, там были найдены ножи, пули, ножницы, полностью уцелевший медный котел, монеты, гвозди, фрагменты амуниции стрельцов. Сейчас все находки изучаются в Институте истории НАН Беларуси.