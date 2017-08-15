Экс-наставник сборной Беларуси: БАТЭ пройдет «Александрию» в Лиге Европы 3 15.08.2017, 14:59

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У борисовчан больше опыта, чем у украинской команды.

- Удивляет, что БАТЭ даже не лидирует в чемпионате страны?

- Это временно. Вот увидите, в итоге борисовчане займут первое место с шестиочковым отрывом. К сожалению, я не сумел приехать на их выездную игру со «Славией» — от Йены до Праги всего двести километров, но помешали дела. Уверен, «Александрию» БАТЭ пройдет. Кстати, украинцев же тренирует Вова Шаран, которого я тренировал в «Днепре». Хороший был полузащитник, опасный. Если и его команда играет в таком стиле… Но все равно у чемпиона Беларуси больше опыта, чем у «Александрии», и БАТЭ возьмет верх, - рассказал в интервью «Прессболу» экс-наставник сборной Беларуси Бернд Штанге.