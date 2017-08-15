Кремль перепутал президентов Индии в поздравлении с независимостью страны 3 15.08.2017, 15:16

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Рам Натх Ковинд

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Руководство РФ еще раз доказало, что живет в какой-то другой реальности.

Президент Владимир Путин направил президенту и премьеру Индии телеграмму по случаю 70-летия независимости страны. В сообщении на сайте Кремля, опубликованном в 10:00 (Минск), указано, что Путин адресовал телеграмму «президенту Индии Пранабу Мукерджи и премьер-министру Индии Нарендре Моди», сообщает РБК.

Но президентом Индии с 25 июля является Рам Натх Ковинд, Мукерджи уже не занимает этот пост, это подтверждается данными с официального сайта президента страны.

Путин в телеграмме заявил об успехах Индии в экономике и социальной сфере, а также отметил «большой опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях» между двумя странами. Москва готова продолжить сотрудничать с Нью-Дели, укрепляя привилегированное стратегическое партнерство между государствами, сообщает пресс-служба Кремля.

Около 10:37 по Минску сообщение на сайте Кремля было отредактировано, исчезли указания на конкретных адресатов поздравительной телеграммы. В новой редакции сообщения говорится о телеграмме «руководству Индии». Была ли в действительности телеграмма направлена бывшему президенту или речь идет об ошибке в новостном сообщении пресс-службы Кремля, неизвестно.

Рам Натх Ковинд выиграл выборы от правящей партии «Бхаратия джаната парти», он набрал около 66% голосов. До того как стать президентом, он с 2015 по 2017 год был губернатором восточного индийского штата Бихар, граничащего с Непалом, говорится в биографической справке на сайте президента.

Ковинд — второй за историю страны представитель касты неприкасаемых, избранный президентом. Первым был Кочерил Раман Нараянан, он занимал эту должность с 1997 по 2002 год.

Под неприкасаемыми в Индии понимаются касты, занимающие самое низкое место в социальной иерархии. Эта категория каст исключена из системы варн — четырех главных сословий в индийском обществе.