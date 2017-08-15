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Шуневич начал создавать трудлагеря для белорусов

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  • 15.08.2017, 15:21
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Игорь Шуневич

Освободившихся из тюрем людей будут отправлять в специальные колхозы.

МВД Беларуси предлагает трудоустраивать бывших осужденных на сельскохозяйственные предприятия, сообщает БелТА.

Цель — «социальная реабилитация» бывших осужденных. Соответствующий законопроект находится в стадии разработки, заявил министр-внутренних дел Игорь Шуневич.

Министр предлагает создать в структуре уголовно-исполнительной системы МВД специализированное сельскохозяйственное предприятие.

«Таким образом бывшие осужденные получат возможность успешной ресоциализации. Во-первых, трудоустройство будет способствовать снижению рецидива, во-вторых, поможет людям влиться в общество, получать зарплату, строить семьи, растить детей, выплачивать иски», — сказал Игорь Шуневич.

В качестве экспериментальной базы уже выбрано КСУП «Хутор-Агро» под Светлогорском, готовятся документы для правового решения. Если проект будет признан успешным, его развернут на все области.

Планируется, что вся произведенная продукция будет использоваться для потребностей уголовно-исполнительной системы МВД.

КСУП «Хутор-Агро» создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО «Белоруснефть». Основным видом деятельности является производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна и кормов. Численность работников предприятия составляет более 200 человек.


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