Как слетать в Париж за 55 евро 3 15.08.2017, 15:43

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Выгодные предложения от авиаперевозчиков.

CityDog.by нашел классные бюджетные авиабилеты. Единственное, с покупкой лучше не медлить – многие акции действуют только до конца недели.

Ryanair, как всегда, готовит сани летом – в Новый год можно дешево слетать куда-нибудь из Варшавы. Например, в Брюссель за 50 евро, а в Милан или Париж за 55 евро.

В стоимость таких дешевых билетов входит только ручная кладь, а вот за регистрируемый багаж и еду в самолете придется платить. Зато все перелеты прямые.

Из Москвы в Нью-Йорк и обратно за 268 евро

Французская авиакомпания AirFrance снизила стоимость билетов на полеты в Нью-Йорк.

Можно найти дешевые варианты с сентября по апрель с пересадками в Париже и Амстердаме. Поэтому пригодится еще и «шенген», чтобы погулять не только по США, но и по Европе.

Из Вильнюса в Берлин и обратно за 70 евро

Неожиданная акция от airBaltic. Билеты в Берлин и обратно можно найти за 70 евро. Их, правда, немного, но зато можно выбрать на год вперед.

Из Минска в Барселону за 200 евро

Да, это чартер из Минска от турагентства. Вообще, сначала цена была в 130 евро, но таких билетов уже не осталось. В турагентстве рассказали, что теперь билеты есть по 200 евро, но и выбор дат стал больше.