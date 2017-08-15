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На предприятии «Белрыба» в Минске погиб рабочий

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  • 15.08.2017, 15:42
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Водитель погрузчика был травмирован на своем рабочем месте.

Следователи выясняют обстоятельства гибели работника на предприятии в Октябрьском районе столицы. По информации tut.by, инцидент произошел 14 августа на ОАО «Белрыба».

«При проведении погрузочно-разгрузочных работ был травмирован водитель погрузчика, он погиб на месте. Выбывала следственно-оперативная группа из районного отдела СК, а также руководство управления по городу Минску», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Погибшему было 57 лет. На предприятии изъята документация, регламентирующая технику безопасности; опрошены очевидцы. По факту смерти назначена проверка.


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