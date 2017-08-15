Группы белорусских добровольцев заблокировали в российских соцсетях 3 15.08.2017, 16:04

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Добровольцы связывают блокировку с военными учениями «Запад-2017».

Российская социальная сеть «Одноклассники» заблокировала сообщество белорусских добровольцев из отряда «Погоня».

В минувшие выходные оказалась заблокированной группа Общественного сектора отряда «Погоня», она насчитывала почти 3000 подписчиков в «Одноклассниках». Об этом рассказали belsat.eu в пресс-службе отряда «Погоня».

Действительно, по ссылке ok.ru/belpahonia страница открывается в таком виде. Причиной блокировки социальная сеть называет «национализм» и ссылается на собственный регламент. Касается ли блокирование исключительно территории Беларуси, неизвестно.

Следует подчеркнуть, что Общественный сектор занимается волонтерской работой: помогает бойцам отряда, распространяет информацию, организовывает культурные мероприятия.

Еще одна группа – добровольцев из тактической группы «Беларусь» – была заблокирована белорусскими властями «ВКонтакте». Соответствующее решение приняло Министерство информации. Официального сообщения на этот счет не было, причины также не уточняются.

«Общественный сектор Отряда «Погоня» не считает случайностью систематическое блокирование сообществ белорусских добровольцев в российских социальных сетях именно сейчас. Для нас это является частью подготовки к российско-белорусским учениям «Запад-2017» и тому, что может происходить вокруг этих учений», — заявил представитель отряда в комментарии.