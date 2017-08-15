Аренда жилья в Минске уже дешевле, чем в 2011-м 35 15.08.2017, 16:03

7,120

Эксперты полагают, что скоро будет достигнута нижняя планка в $100 в месяц.

Новость о том, что в этом году практически все студенты обеспечены местами в общежитиях, окончательно убило надежду сдающих квартиры на то, что доходность их мини-бизнеса подрастет, сообщает tut.by.

Да, студентам сдавать не стремились, но повышенный спрос давил на рынок и позволял сдавать жилье «молодым семьям минчан без детей и животных» дороже. Сейчас ценник снизился до 120−140 долларов за скромную «однушку» в спальном районе. Особо скромную и далеко от метро можно отыскать и за 110 долларов. Как десять лет назад.

Так будет 100?

Напомним, в 2010-м в спальном районе однокомнатная стоила 200 долларов, ближе к центру и качеству квартиры — уже 230 долларов, 250 — с техникой. В кризисном 2011-м, когда доллар вдруг стал втрое дороже, а зарплаты в долларовом выражении, соответственно, втрое ниже, стоимость аренды «однушки» стартовала от 140 долларов. Тогда эксперты утверждали: цены на аренду ниже $ 130 не упадут.

Логика экспертов была подкреплена цифрами: «Стоимость однокомнатной квартиры в спальном районе 40 тысяч долларов. Если положить эти деньги на депозит на 10 лет под 5%, грубо говоря, через 10 лет заберешь из банка на 20 тысяч долларов больше. То есть, по идее, если сдавать квартиру, ты должен заработать за нее те же 20 тысяч за 10 лет, это выходит 167 долларов в месяц. В тяжелые годы, с учетом всех рисков, ценник может быть чуть ниже этой цифры, в хорошие — выше.

Даже когда доллар, как сейчас, вырос почти втрое, 100 долларов «однушка» стоить не будет! Цены на аренду однокомнатной ниже 130 долларов не упадут».

Но сейчас вводные данные изменились: «однушку» в спальном районе можно купить и за 35 тысяч долларов, а ставка по депозитам — около 3−3,4%. Такой расклад показывает, что аренда может просесть до 110 долларов в месяц — если будет проседать спрос.

Кто снимает квартиры и сколько могут платить

Риелторы отмечают: снимают квартиры — в большинстве своем — минчане, которые отселились от родителей, и неминчане, отучившиеся в столице и оставшиеся работать. Большинство ищет не самые дешевые «бабушатники», а аккуратные квартиры с мебелью и техникой ближе к метро — и доплата за удобства в 30−40 долларов к «базовой цене — цене бабушатника» их устраивает. То есть они готовы платить 150−160 долларов (при условии, что «коммуналка» в квартире не стопроцентная). При этом у арендодателей мнение о рынке свое — многие до сих пор ждут квартиранта, который захочет платить 200 долларов за «однушку» с холодильником «Минск» и стертым линолеумом в Малиновке, Сухарево, на Ангарской.

При этом на рынке уже есть двухкомнатные квартиры с ценой ниже 200 долларов. Realt.by приводит в пример «двушку» на Ванеева с косметическим ремонтом, мебелью и техникой за 190 долларов в месяц.