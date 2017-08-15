Репетитор: Возвращение к пяти баллам — странное, ненужное и бессмысленное 15 15.08.2017, 16:17

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Разговорами о 5-балльной системе отвлекают внимание от проблем в школе.

Такое мнение «Еврорадио» высказал репетитор Евгений Ливянт.

«С точки зрения учителей и репетиторов, все равно, какой будет оценка знаний. Для меня 10-балльная система более удобна. Не зря же в советской школе ставили оценки с плюсом и минусом. Возвращение к 5 баллам — странное, ненужное и бессмысленное», - считает эксперт.

Напомним, о возможном переходе к 5-балльной системе оценок в школах сообщил вице-премьер Василий Жарко после совещания у Лукашенко о вопросах в сфере образования.

Белорусские школы перешли к 10-балльной оценке знаний школьников еще в 2002 году.