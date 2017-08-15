Минчанка неожиданно «разбогатела» на $1000 18 15.08.2017, 16:31

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Кассир столичного банка ошиблась во время обменной операции.

В Минске ищут женщину, которой при обмене валюты кассир ошибочно выдала лишние 2000 рублей. Инцидент произошел в кассе банка, расположенного по улице Платонова.

— Женщина осуществляла обмен 5100 долларов. В результате валютного обмена кассовый работник необоснованно передала 2 тысячи белорусских рублей. Указанную сумму женщина присвоила и в банк не возвратила, — рассказала tut.by официальный представитель Партизанского РУВД по Минску Наталья Ганусевич.