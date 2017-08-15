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В Швейцарии нашли съедобный сыр 142-летней выдержки

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  • 15.08.2017, 16:39
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Фото: Keystone

Экспертиза подтвердила прекрасное качество продукта.

Головка сыра 1875 года выпуска хранится в деревне Грименц кантона (государственно-территориальная единица Швейцарской Конфедерации) Вале. По словам владельца раритета, скотовода Жан-Жака Зюфферэ, сыр был подарен его прабабушке в качестве приданого к свадьбе. «Этот сыр пережил все: пыль, моль, жару», — рассказал он. Продукт сохранился случайно – он затерялся в погребе и был найден лишь несколько лет назад, сообщает vokrugsveta.ua.

Владельцы отправили сыр на экспертизу в «Швейцарский центр международных агрономических исследований», где исследователи подтвердили, что он не содержит болезнетворных бактерий и вредных примесей.

Прабабушкино наследство положило начало коллекции старых сыров Жан-Жака Зюфферэ, которая насчитывает образцы 72 сортов. Если не считать семейной реликвии, самый старый из них был произведен в 1944 году.

«Я уже получал несколько предложений продать свою коллекцию, но этого не произойдет никогда, ни за какие деньги», — пообещал Жан-Жак Зюфферэ.

Сыр 1875-го года — далеко не самый старый в мире. Пока на этот титул претендует сыр, найденный в Китае. По имеющимся данным, его произвели 3 800 лет назад. Однако китайский продукт дошел до нашего времени в несъедобном виде.

В 2016 году в Швеции в трюме затонувшего судна был найден сыр в возрасте 340 лет, который сейчас претендует на статус самого старого сыра, годного в употребление.


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