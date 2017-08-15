Чтобы Вова и Игорек почувствовали себя «важными» 8 Алексей Навальный, navalny.com

15.08.2017, 16:47

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Фото: Reuters

О неслыханных подношениях Венесуэле и не только.

Про неслыханно роскошные подношения Венесуэле от госкомпании «Роснефть» и государства уже много написали.

И правильно пишут, и правильно говорят. Это же реальное безумие. Россия выдала Венесуэле кредит в $2,8 млрд, Роснефть — $6 млрд. И что бы кто ни говорил, все понимают, что это просто невозвратные вливания в режим Мадуро.

Ну собственно, это медицинский факт, что по госкредиту (где 2,8 млрд) мы денег не увидим. Он уже реструктурирован, Счетная Палата официально говорит, что в 2017 году этот кредит принес нам минус 54 миллиарда рублей.

Восхитительно, да?

Предлагаю взглянуть на венесуэльские кредиты просто и конкретно. 8,8 миллиардов долларов — это 528 миллиардов рублей или 3600 с каждого гражданина России.

То есть конкретно у вас забрали 3600, чтобы Путин и Сечин надували щки на тему геополитики. Моей семье из четырех человек это обошлось в 14 400 рублей. А я не хочу терять эти деньги. Мне есть куда их потратить.

Ну а прежде, чем кто-то мне напишет «а вдруг все-таки вернут?», хочу напомнить, что выводы о будущем лучше делать на основании того, как было в прошлом.

А оно такое:

В 2005 году списали Сирии долг в 10 миллиардов долларов.

В 2007 году списали Афганистану 11 миллиардов долларов

В 2008 году списали Ливии долг в 4,5 миллиарда долларов.

Тогда же списали Ираку долг в 12 миллиардов долларов.

В 2014 году списали Кубе 31 миллиард долларов.

В 12-м году Северной Корее — 11 миллиардов.

265 миллионов Узбекистану в 16-м году.

И в этом, 2017-м году, 240 миллионов Кыргызстану.

Через некоторое время добавим сюда строчку «Списали Венесуэле 8 млрд долларов».

Алексей Навальный, navalny.com