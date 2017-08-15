Чтобы Вова и Игорек почувствовали себя «важными»8
- Алексей Навальный, navalny.com
- 15.08.2017, 16:47
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О неслыханных подношениях Венесуэле и не только.
Про неслыханно роскошные подношения Венесуэле от госкомпании «Роснефть» и государства уже много написали.
И правильно пишут, и правильно говорят. Это же реальное безумие. Россия выдала Венесуэле кредит в $2,8 млрд, Роснефть — $6 млрд. И что бы кто ни говорил, все понимают, что это просто невозвратные вливания в режим Мадуро.
Ну собственно, это медицинский факт, что по госкредиту (где 2,8 млрд) мы денег не увидим. Он уже реструктурирован, Счетная Палата официально говорит, что в 2017 году этот кредит принес нам минус 54 миллиарда рублей.
Восхитительно, да?
Предлагаю взглянуть на венесуэльские кредиты просто и конкретно. 8,8 миллиардов долларов — это 528 миллиардов рублей или 3600 с каждого гражданина России.
То есть конкретно у вас забрали 3600, чтобы Путин и Сечин надували щки на тему геополитики. Моей семье из четырех человек это обошлось в 14 400 рублей. А я не хочу терять эти деньги. Мне есть куда их потратить.
Ну а прежде, чем кто-то мне напишет «а вдруг все-таки вернут?», хочу напомнить, что выводы о будущем лучше делать на основании того, как было в прошлом.
А оно такое:
В 2005 году списали Сирии долг в 10 миллиардов долларов.
В 2007 году списали Афганистану 11 миллиардов долларов
В 2008 году списали Ливии долг в 4,5 миллиарда долларов.
Тогда же списали Ираку долг в 12 миллиардов долларов.
В 2014 году списали Кубе 31 миллиард долларов.
В 12-м году Северной Корее — 11 миллиардов.
265 миллионов Узбекистану в 16-м году.
И в этом, 2017-м году, 240 миллионов Кыргызстану.
Через некоторое время добавим сюда строчку «Списали Венесуэле 8 млрд долларов».
Алексей Навальный, navalny.com