Эксперт: Змеи в Минск ползут из Дроздов 11 15.08.2017, 17:01

6,064

Фото: pixabay.com

Нашествие гадюк на столицу усилилось этим летом.

На прошлой неделе на улице Кунцевщина, что в районе Каменной горки, 10-летний Ян вышел погулять. Недалеко от подъезда группа детей что-то внимательно рассматривала. Ян тоже заинтересовался и подошел ближе. Оказалось, что к подъезду приползла гадюка. Так близко змею Ян видел впервые. Он поднес к ней руку. Змея укусила мальчика, из пальца пошла кровь. Расплакавшись, ребенок побежал домой. Мама повела сына в поликлинику, но по дороге Яну стало плохо: мальчик побелел и перестал видеть. Тогда родители вызвали «скорую» и МЧС.

В больнице Яну дали сыворотку-противоядие. Мальчик несколько дней провел в реанимации, потом его перевели в обычную палату и будут лечить еще как минимум неделю.

- Среди детей, которые рассматривали змею, многие были младше Яна. Если бы змея укусила их, последствия могли быть еще хуже, - рассказал kp.by отец Яна Данила Лях. - Самое страшное, надеемся, уже позади, сын идет на поправку, но гематомы остаются до сих пор. Сейчас у него курс антибиотиков.

По словам ученого-герпетолога Руслана Новицкого, реабилитация может занять около двух месяцев. За это время сойдут отеки, но мелкие шрамы от зубов змеи могут остаться.

Фото: личный архив Данилы Лях

Родители очень переживают за сына, но шутят:

- Ян очень доброжелательный парень, животных любит всех: и паучков, и комаров, и змей. Он не ожидал, что змея не захочет с ним общаться. Контактных зоопарков со змеями у нас нет, поэтому так близко змею Ян увидел впервые.

«Змея приползла из леса, который находится рядом с Кунцевщиной. То же самое в Уручье, Дроздах и Шабанах»

- Самые уязвимые к змеиному яду - дети, потому что у них небольшая масса тела. А еще пожилые люди, у которых слабая сердечно-сосудистая система, - объясняет ученый-герпетолог Руслан Новицкий. - Плюс дети в таком возрасте достаточно смутно представляют опасность змеи. Объясняйте им, что змей нельзя трогать руками, надо держать дистанцию.

Если укусила змея, срочно обращайтесь к врачу: противоядие надо принять в течение получаса. Дайте пострадавшему выпить воды или чая - обильное питье улучшает состояние. Человек может потерять сознание, место укуса будет болеть и там образуется гематома.

- Лучше вызывать «скорую» или самим идти в поликлинику?

- Если поликлиника недалеко от дома, лучше идти самим, чтобы не терять времени. Если человек теряет сознание, нетранспортабелен, тогда, конечно, лучше вызвать «скорую». Противоядную сыворотку вводят в течение получаса после укуса.

- Это уже не первый случай за последние месяцы. Змей стало больше из-за влажного лета?

- Нет, змей не стало больше. Это естественный процесс расселения: животные стремятся освоить новые территории. Кунцевщина находится рядом с лесным массивом, откуда приползают змеи. Похожая ситуация и в Уручье, Дроздах, чуть дальше от леса находятся Шабаны. В прошлые годы, когда летом было очень жарко и совсем не было осадков, змеи ползли к дачам, потому что участки активно поливали. В этом году проблемы с водой нет.