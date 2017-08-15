Irdorath: В новом альбоме мы создали образ достойного и классного белоруса 1 15.08.2017, 17:32

1 сентября белорусская фолк-фэнтэзи-группа Irdorath презентует свой третий альбом Wild.

Песни из него недавно прозвучали на самом главном метал-фестивале в мире Wacken Open Air в Германии. Лидеры группы, Надежда и Владимир Ирдорат поделились в студии "Еврорадио" своими впечатлениями от "Вакена" и рассказали о будущем альбоме.

Еврорадио: Вы побывали на культовом мировом фестивале тяжелой музыки Wacken Open Air. Чем вас поразило мероприятие?

Владимир Ирдорат: Самое главное впечатление произвел масштаб этого фестиваля ― это просто невероятно. Фест прекрасно организован, и это лучшая организация, с которой мы когда-либо сталкивались ― не было ни единой задержки. И, несмотря на то, что мы не играли песен с электрогитарой, хотя это фестиваль метал-музыки, мы взяли зрителей! В течение 45 минут мы представили Беларусь под собственным ирдоратовским соусом. Сыграли много песен из нового альбома, которые здесь еще не звучали. Людям заходит и белорусский язык, и настроение наших песен.

Еврорадио: Ваш первый альбом "Ad Astra" погружал слушателя в мир Средневековья. Во втором, "Dream Catcher", вы сделали акцент на авторской песне. К чему вы пришли в третьей пластинке?

Надежда Ирдорат: Наш новый альбом получил название "Wild", что значит "дикий" ― это слово все объясняет.

Владимир Ирдорат: Во втором альбоме и после него мы экспериментировали, пытались найти свой путь, примерять на себя какие-то стилистические рамки, но в итоге у нас ничего не получилось. Да, альбом "Dream Catcher", как самостоятельная музыкальная единица, получился хорошим, его хорошо восприняли, особенно после выпуска немецким лэйблом. Но нас он не устроил как музыкантов. Он ограничивает наши возможности на концертах. Его презентацию в Минске мы готовили три месяца, у нас был хор, сессионные музыканты, но, к сожалению, показать это где-то кроме Минска не получилось. А в этот раз мы решили отбросить все рамки и сделать такую музыку, которая у нас внутри. В группе мы все разные, но мы научились взаимодействовать, и это можно почувствовать в нашем третьем альбоме. Он дикий, потому что каждый из наших музыкантов вложил дикую часть себя, которая раньше была незаметна. Даже для нас некоторые моменты стали сюрпризом.

Еврорадио: "Дикий" ― металлический альбом, там появятся электрогитары?

Надежда Ирдорат: Нет. Просто "Dream Catcher" очень сильно отличался от того, что мы на самом деле делаем, и от нас. А "Wild" ― это альбом, который нас отражает. В нем мы играем на тех инструментах, на которых играем на сцене, поем песни о том, о чем мы думаем. Мы сделали его концептуальным: inrto ― это врата в мир Irdorath. Irdorath проводит людей по этому миру и знакомит с разными персонажами. И каждый трек не абстрактен, это история какого-то персонажа Irdorath ― Ворожеи, Водяника, Лесовика, который пасет волков. Мы очень сильно вдохновились славянским, и, в частности, белорусским фэнтэзи. Но добавили в наш мир того, чего не хватает белорусам ― море, шторм и пиратскую песню. Но самое главное, что на этом диске очень много белорусского. Того, что является для нас источником вдохновения ― это фольклор и природа с ее болотами, лесами, мистикой.

Еврорадио: Несколько лет назад в этой студии вы говорили, что вас пока не особо интересует белорусская тема. Что заставило к ней обратиться?

Надежда Ирдорат: Это совпадение двух факторов. Во-первых, мы начали много путешествовать по Западной Европе: Италия, Германия, Франция... И никто не знает, что такое Беларусь! Мы решили, что, окей, мы покажем, кто такие белорусы, поэтому захотели создать тот образ белоруса, который сами считаем достойным, классным, интересным. Нам захотелось, чтобы люди начали копать глубже в нашу культуру и в наши корни и докопались до "Троицы", например. Это один фактор. А второе, это вдохновение, которое пришло по цепочке. Например, я очень хотела, чтобы мы спели купальскую песню. Захотела знать про Купалье чуть-чуть больше, чем про веночки и “папараць-кветку”. И когда я начала много читать, со мной случился коллапс ― это же так замечательно! Там деревья бродят, они переходят с места на место, и если лечь, и не думать ни о чем корыстном, можно услышать, как они разговаривают! Это целый мир! Меня это так вдохновило, что я поняла, что это отличная пища для развития. Мы реально можем показать альтернативную Беларусь, совершенно необычную. Но нельзя сказать, что на 100 процентов это будет белорусскоязычный альбом и альбом о Беларуси. Нет. Скорее мир Irdorath очень богато дополнился белорусской основой. Из десяти песен пять будут на белорусском языке, остальные на английском. А бонус трек прозвучит на латыни.

Еврорадио: Кстати, песня "Купала на Йвана" получилась довольно попсовой. Насколько она отображает звучание нового альбома?

Надежда Ирдорат: "Купала на Йвана" ― единственная песня на пластинке, которая не представляет ее. Это исключение. Это единственный, грубо говоря, медляк, лирическая песня, которая не вписывается в альбом ничем кроме того, что она обрядовая.

Еврорадио: Вы в свое время рассказывали, что живете в мире Irdorath. Проникает ли туда реальность?

Владимир Ирдорат: Конечно, деталей реальности в нем хватает. Это и какие-то организационные моменты, такие как написание пресс-релизов, техрайдеров, и работа на три фронта над презентацией альбома "Wild". Потому что в Беларуси, в России и Германии презентация будет выглядеть по-разному, поскольку мы не можем вывезти какие-то стационарные вещи для шоу заграницу из-за отсутствия фуры.

Надежда Ирдорат: Кстати, 1 сентября ― это не только презентация альбома в Минске и первый концерт в туре. Это супердата, потому что именно в этот день пять лет назад на той же сцене мы презентовали свой первый альбом "Ad Astra". В этот день мы отдадим всех себя зрителю и очень хотим, чтобы пришли к нам те люди, которые были с нами пять лет назад, чтобы сказать им, что все возможно, если верить.

Еврорадио: Вы говорите, что семь лет назад начали играть в группе и понимать, что бы вам хотелось сделать.

Надежда Ирдорат: Мы сразу поняли, мы ведь написали "План захвата Вселенной". Первые пункты в нем были найти барабанщика и найти барабан, нарисовать лого, купить корзину, чтобы играть на улице, и чтобы в нее люди бросали деньги. А последние пункты ― европейский тур, мировой тур и в конце просто мировое господство. Мы такие наивные были сначала, но все сделали, разве что мирового господства пока не хватает. Записать альбом ― это была мечта! Вы не представляете, как было тяжело, когда мы жили в Гродно, и понимали, что ничего не знаем, что такое запись. К тому же в Гродно не было ни одного звукорежиссера, который бы посмотрел на волынки и сказал: "Да, я знаю, что это, и откуда у нее звук". Поэтому мы вдвоем телепортировались в Минск для того, чтобы записать альбом. При этом у нас не было денег и тысячи друзей. Но через год мы собрали Re:Public для презентации альбома.

Еврорадио: Когда Вам было сложнее, в начале творческого пути или сейчас?

Владимир Ирдорат: Если ты живешь только музыкой, ты либо играешь в кавер-бэнде, и у тебя очень простое существование, то есть, ты ходишь на работу, либо делаешь свой проект и живешь за счет него. Но это ад, ребята. Потому что нужно держать все под контролем, а этого всего становится все больше и больше. Хотя нет, все-таки это не ад, это жизнь. И чтобы она работала, нужно думать наперед. И никогда не останавливаться. Это как любой бизнес-проект: если ты работаешь, ты зарабатываешь, если не работаешь ― не зарабатываешь. Чем меньше ты работаешь ― тем меньше у тебя остается, тем меньше о тебе знают. Все.

Еврорадио: Вы считаете себя успешной группой?

Надежда Ирдорат: Мы в пути, и мы крепко на нем стоим и мощно рвемся вперед.