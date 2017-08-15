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У Путина закончились деньги на оборону

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  • 15.08.2017, 17:37
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Правитель РФ рассказал, на чем россиянам придется экономить в 2018 году.

Федеральный бюджет РФ на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота, заявил президент Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым, сообщает ria.ru.

"Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу", — сказал Путин.

По его словам, нужно будет очень внимательно рассмотреть вопросы, которые возникают при подготовке основного финансового документа страны в Госдуме.

"Это касается обороны, безопасности, это касается экономики, поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым "неуказанным" категориям граждан. Прошу на это обратить внимание", — сказал Путин.

Васильев напомнил, что работа над прошлым законом о федеральном бюджете была непростой в начале, но задачу, поставленную президентом, депутаты выполнили.

В конце июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание о расходах федерального бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности. Глава правительства РФ напомнил, что трехлетний бюджет формируется так, чтобы не только завершить госпрограмму вооружения, но и создать возможности для реализации новой программы, которая сейчас разрабатывается.


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