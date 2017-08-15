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«Наверное, судьи очень внимательно смотрят репортажи с митингов»

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  • 15.08.2017, 17:59
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Екатерина Андреева

Дело независимой журналистки Екатерины Андреевой вернули на «доработку».

Суд Центрального района Минска вернул на доработку в милицию два протокола по ч.2 ст. 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ), составленные в отношении журналистки Екатерины Андреевой за сотрудничество с телеканалом «Белсат» без аккредитации МИД, сообщает belsat.eu.

Напомним, на прошлой неделе Екатерина Андреева получила по почте сразу два административных протокола из Центрального РУВД Минска за стрим с акции протеста 3 июля и празднования Дня десантника 29 июля.

Милиция направила протоколы в суд еще 10 августа. Но в суде Центрального района журналистке сообщили, что протоколы по ее административному делу вернули на доработку в РУВД.

Екатерина Андреева считает, что в суде просто не захотели брать ответственность за те очевидные нелепости, которые были допущены милицией в этих протоколах. В частности, там говорилось, что журналистка якобы подготовила видеосюжет для программы «Новости» на «Белсате», хотя такой программы на телеканале не существует, а видеосюжет Екатерина Андреева не готовила – она только вела стрим с митинга. Ранее на эти нестыковки журналистка обратила внимание в комментарии «Белсату».

«По-видимому, в судах очень внимательно смотрят «Белсат»», – говорит Екатерина Андреева.


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