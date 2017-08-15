Как выглядел Минск до и после войны 15.08.2017, 18:06

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В Национальном художественном музее открылась выставка «Магия старых фотографий».

В ней представлены 32 оригинальные фотографии и фотокопии, которые принадлежат керамисту Николаю Михолапу (1885−1979) и графику Анатолию Тычине (1897−1986), а также рисунки последнего. Какой два друга увидели столицу Беларуси — в материале tut.by.

Первомайский парад в Минске на площади Ленина (теперь Независимости). 1937 год. Оформление колонны железнодорожников — Анатолий Тычина. Фото предоставлено Национальным художественным музеем

«Магия старых фотографий» — часть большой выставки «Город. Архитектура. Мы», посвященной 950-летию Минска, которая откроется 17 августа. Среди множества произведений на ней представлены и графические работы Анатолия Тычины довоенного периода.

Площадь Свободы. В здании слева теперь находится галерея Савицкого. Здания справа были снесены. Рисунок Анатолия Тычины. 1931 год. Фото: Денис Мартинович, TUT.BY

Тычина, родившийся в Литве, начал свою художественную летопись Минска с 1922 года. Как писал в 1927-м критик Н. Касперович, «Город, его строения, контрасты в особенности притягивают к себе Тычину как художника… Архитектура, фабрики, заводы, быт — все нашло свое место…». Его точные зарисовки Минска 1920−1930-х годов уникальны не только как произведения графики, но и как ценный документ для историков и краеведов. Тычина прожил военные годы в оккупированном Минске и пережил с ним его трагедию — голод, нищенское существование, страх за жизнь родных. Его квартира на улице Толстого, 8 была местом явки подпольщиков».

Башня иезуитского коллегиума с часами. Была снесена после войны. Работа Анатолия Тычины. 1926 год. Фото: Денис Мартинович, TUT.BY

По-другому сложилась судьба Николая Михолапа, коллеги Тычины. Михолап — коренной минчанин, сын железнодорожника, в 1941 году успел эвакуироваться из Минска с семьей и вернулся в город в 1944 году. После возвращения из эвакуации работал ученым секретарем Архитектурного совета Управления по делам архитектуры при Совете министров. Он получил задание разработать малые городские формы — городские фонари, фасадную лепнину, декоративную скульптуру — и поэтому пристально изучал сохранившееся традиционное минское архитектурное оформление.

Улица Ленинская (теперь Ленина). 1931 год. Рисунок Анатолия Тычины. Фото: Денис Мартинович, TUT.BY

Как объясняет куратор выставки, ведущий научный сотрудник музея Надежда Усова, всего в музейном архиве находится более двухсот работ Михолапа и Тычины. Многие из этих фотографий никогда не публиковались и попали в архив музея уже после смерти обоих художников из семейных архивов.

Парк Горького в районе площади Победы. Начало 1950-х. Снимок Анатолия Тычины. Фото: Денис Мартинович, TUT.BY

Казалось бы, фотографии не претендуют на высокий профессионализм. Как предупреждает куратор выставки, «в обоих случаях — это рабочий, подсобный материал, который призван был зафиксировать те или иные интересующие в то время художников объекты. Качество печати фотоснимков — рабочее, часто низкое, примитивное, размеры часто — минимальные. Но они уникальны, поскольку очень точно передают дух времени и атмосферу Минска 1930−1960-х годов».

Разлив Свислочи в парке Горького. 1949 год. Снимок А. Синицина из архива Анатолия Тычины. Фото: Денис Мартинович, TUT.BY

Как говорит собеседница издания, если в фотоархиве Александра Дитлова представлен парадный Минск, то Михолап и Тычина сняли город таким, каким он был в повседневной жизни.

Теперь на этом месте находится выход из метро «Октябрьская» к Дворцу профсоюзов. Начало 1950-х годов. Снимок Николая Михолапа. Фото: Денис Мартинович, TUT.BY

«Минск. Утром». 1951 год. Снимок Николая Михолапа. Фото: Денис Мартинович, TUT.BY