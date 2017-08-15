Американские буддисты хотят запустить свою криптовалюту 15.08.2017, 18:13

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С помощью криптовалюты они намерены воплотить основные принципы понятия «буддийская экономика».

Американские буддисты из сообщества Lotos хотят запустить свою криптовалюту, которую можно будет зарабатывать медитациями и проповедями. Об этом пишет издание World Religion News, передает liga.net.

Основой для валюты станут биткоин и эфириум.

Буддисты уже придумали имя для новой валюты - «Дана». С ее помощью они намерены воплотить основные принципы понятия «буддийская экономика», введенного в 1955 году экономистом Эрнстом Шумахером. Такой тип экономики предлагает максимальное благополучие при минимальном потреблении, пишет издание.

Курс биткоина ночью 13 августа преодолел отметку в $4 тыс. За последнюю неделю стоимость этой криптовалюты выросла на треть - почти на тысячу долларов. 1 августа биткоин разделился на оригинальный биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Небольшая часть разработчиков, владельцев кошельков, обменных площадок майнеров поддержало новую ветку.