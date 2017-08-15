Министр обороны Польши обеспокоен учениями «Запад-2017» 15.08.2017, 18:40

Антони Мацеревич

Фото: polskieradio.pl

Об этом Антони Мацеревич заявил во время встречи с министром обороны Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак провел переговоры со своим польским коллегой Антонием Мацеревичем в рамках рабочего визита в Варшаву, польский министр выразил беспокойство в связи с предстоящими учениями России и Беларуси.

Об этом сообщает Правительственный портал Украины.

Во время переговоров Полторак акцентировал внимание на существующей угрозе со стороны России, а также проинформировал о ситуации в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Мацеревич, в свою очередь, отметил отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей по вине России.

Он также выразил обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь совместными учениями России и Беларуси «Запад – 2017», которые пройдут вблизи украинских границ.

Полторак и Мацеревич обсудили усиление военно-технического сотрудничества между ВСУ и Польшей, а также учения литовско-польско-украинской бригады.

«Я высоко оцениваю результаты этой встречи, которая в очередной раз доказывает, что Польша была, есть и будет стратегическим партнером для Украины», – подчеркнул Полторак.

Напомним, российско-белорусские военные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Они станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в текущем учебном году.

Министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Штаб-квартире НАТО назвал угрозой проведение белорусско-российских учений «Запад-2017» на границе с Украиной.