Белорусское братство: Хацкевич помог Гончаренко в подготовке к матчу Лиги чемпионов
- 15.08.2017, 18:46
Главный тренер киевского «Динамо» дал совет наставнику ЦСКА по игре против «Янг Бойз».
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что обсуждал соперника своей команды по квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» с тренером киевского «Динамо» Александром Хацкевичем, пишет официальный сайт ЦСКА.
Украинский клуб уступил «Янг Бойз» на предыдущей стадии квалификации (3:1, 0:2) и вылетел из турнира.
— Киевское «Динамо» возглавляет ваш соотечественник Александр Хацкевич. Обсуждали с ним прошедшие игры?
— Конечно. Мы в хороших отношениях, часто общаемся, и не только по поводу игры с «Янг Бойз». Но вполне естественно, что мы обсуждали эти два матча.
— В ответном матче с киевским «Динамо» «Янг Бойз» делал ставку на верховые передачи, забросы с флангов. Кроме того, они играли довольно жестко против голкипера. Обращаете ли внимание на эти аспекты?
— Не могу сказать, что в той игре «Янг Бойз» действовал только длинными передачами или что воздействие на вратаря было больше обычного. Команда действует разнопланово. Дома, за исключением недавнего матча с «Туном», «Янг Бойз» играет агрессивно. Это нормально для современного футбола, – сказал Гончаренко.