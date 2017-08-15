Белорусское братство: Хацкевич помог Гончаренко в подготовке к матчу Лиги чемпионов 15.08.2017, 18:46

Александр Хацкевич

Фото: EPA

Главный тренер киевского «Динамо» дал совет наставнику ЦСКА по игре против «Янг Бойз».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что обсуждал соперника своей команды по квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» с тренером киевского «Динамо» Александром Хацкевичем, пишет официальный сайт ЦСКА.

Украинский клуб уступил «Янг Бойз» на предыдущей стадии квалификации (3:1, 0:2) и вылетел из турнира.

— Киевское «Динамо» возглавляет ваш соотечественник Александр Хацкевич. Обсуждали с ним прошедшие игры?

— Конечно. Мы в хороших отношениях, часто общаемся, и не только по поводу игры с «Янг Бойз». Но вполне естественно, что мы обсуждали эти два матча.

— В ответном матче с киевским «Динамо» «Янг Бойз» делал ставку на верховые передачи, забросы с флангов. Кроме того, они играли довольно жестко против голкипера. Обращаете ли внимание на эти аспекты?

— Не могу сказать, что в той игре «Янг Бойз» действовал только длинными передачами или что воздействие на вратаря было больше обычного. Команда действует разнопланово. Дома, за исключением недавнего матча с «Туном», «Янг Бойз» играет агрессивно. Это нормально для современного футбола, – сказал Гончаренко.